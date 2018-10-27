В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком В пятницу, 26 октября, в Самарской области случилась авария, в которой могли пострадать дети. Примерно в 21:00 на 893 километре трассы М-5 около Шигонского перекрестка под Сызранью столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Isuzu. В автобусе в этот момент находились 15 …