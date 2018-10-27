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В Самаре прошел фестиваль особенных театров
В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития.
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26 октября 2018, 10:47
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В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло
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27 октября 2018, 09:56
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В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком
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27 октября 2018, 08:11
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В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда
Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает …
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26 октября 2018, 05:30
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54