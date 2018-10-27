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«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития. 
 
Уникальная постановка новокуйбышевского театра «Астрей» о том, что добро помогает сохранить надежду, длится 
26 октября 2018, 10:47
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

Долги жителей губернии за тепло и горячую воду достигли 378 млн рублей. В Самаре и Тольятти энергетики начали клеить на подъездах домов списки должников за тепло и горячую воду, на почтовые ящики самых злостных неплательщиков - наклейки "Здесь живет должник". 
27 октября 2018, 09:56
В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком

В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком

В пятницу, 26 октября, в Самарской области случилась авария, в которой могли пострадать дети. Примерно в 21:00 на 893 километре трассы М-5 около Шигонского перекрестка под Сызранью столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Isuzu. В автобусе в этот момент находились 15 
27 октября 2018, 08:11
В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает 
26 октября 2018, 05:30
Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. Эта дата была озвучена в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. Учреждение разместится в здании, 

12 сентября 2018, 09:54
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