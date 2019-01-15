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Материалы по теме:

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении 
15 января 2019, 12:23
Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
 
15 января 2019, 11:38
Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

В Самарской области правоохранители расследовали убийство 64-летней женщины. Ее зарезали в частном доме на улице Центральной в селе Ново-Ермаково. В полицию обратился медик, которые приехал в жилище по вызову. Выяснилось, что в доме проходило застолье, но к ночи гости разошлись. 
15 января 2019, 11:22
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В пятницу днем, 14 декабря, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как передает с места событий корреспондент «Терры», на пересечении улиц Ставропольской и Матросова образовался провал в асфальте. На вид размер ямы примерно 2х2 метра, она залита водой, которая разлилась 
14 декабря 2018, 04:03
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
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