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Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры
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11 октября 2017, 08:04
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Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска
Неравнодушные очевидцы просят сызранцев помочь молодому человеку, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации, пишет КТВ-ЛУЧ
Пост с призывом о помощи появился сегодня в одном из местных сообществ в соцсетях. В нём говорится, что обманутый парень почти месяц добирается …
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10 октября 2017, 10:04
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Перепродали землю по заниженной цене: самарского застройщика подозревают в крупном мошенничестве
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В деле фигурирует фирма «Строй Центр», которая аффилирована холдингу «Виктор и Ко» известного самарского девелопера Виктора Суркова. Как уже рассказывала «ТЕРРА», компания в феврале 2015 года получила от …
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19 сентября 2017, 12:13
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В Самаре за обманутых дольщиков заступается ФАС
Самарское министерство строительства подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. Такое заключение озвучили в Самарском управлении ФАС на заседании, посвященном решению проблем обманутых дольщиков жилого комплекса "Ясная поляна".
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5 сентября 2017, 03:16
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На улице Победы появился волк Забивака
В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. В среду, 28 декабря, ими украсили вентиляционные киоски самарского метрополитена на улицах Победы и Гагарина. Всего в городе разместили 53 баннера, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу. Символикой мундиаля …
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29 декабря 2016, 02:30
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Болельщиков самарских «Крыльев Советов» обязали регистрировать баннеры
Самарский клуб «Крылья Советов» опубликовал новый порядок проноса на стадион баннеров, флагов, барабанов и мегафонов. Теперь, чтобы это сделать, будет необходимо подавать заявки от группы болельщиков численностью не менее 20 человек. Все атрибуты должны иметь сертификаты противопожарной безопасности. Если они …
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4 марта 2014, 04:15