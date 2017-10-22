Через Сызрань пройдёт обманутый житель Владивостока, который 28 дней добирается пешком до Мурманска пишет КТВ-ЛУЧ



Пост с призывом о помощи появился сегодня в одном из местных сообществ в соцсетях. В нём говорится, что обманутый парень почти месяц добирается … Неравнодушные очевидцы просят сызранцев помочь молодому человеку, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации,Пост с призывом о помощи появился сегодня в одном из местных сообществ в соцсетях. В нём говорится, что обманутый парень почти месяц добирается