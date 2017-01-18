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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

Очевидцы сообщают о коммунальном происшествии на пересечении улиц Гастелло и Московского шоссе. В социальных сетях появилось фото.
«На Гастелло/ М. шоссе снова забил фонтан», - указано в комментарии к снимку.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувшую субботу, 14 января, 
17 января 2017, 05:49
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, 
17 января 2017, 09:55
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».

Как уже сообщала 
27 декабря 2016, 11:12
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами 
26 декабря 2016, 02:49
В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.
Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, 

20 декабря 2016, 09:50
Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену

Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену

Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 декабря 2016, 03:50
В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

25-летнего работника самарской автомойки подозревают в угоне иномарки у 52-летнего самарца. Молодого человека задержали за нарушение правил дорожного движения на улице Победы. Оказалось, что автомобиль принадлежит другому человеку.
22 ноября 2016, 03:02
В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.  

Потерпевшая рассказала полицейским, что 

25 октября 2016, 10:06
На следующей неделе на самарцев могут нападать «злые клоуны»

На следующей неделе на самарцев могут нападать «злые клоуны»

В последнее время во всем мире все чаще происходят нападения "злых клоунов" на обычных мирных граждан. Подобные инциденты уже напугали жителей Европы и США. На этой неделе «модное течение» добралось и до России. Так, например, в Санкт-Петербурге неизвестный в наряде 
23 октября 2016, 07:40
Посольство РФ в Великобритании предупредило россиян об атаках клоунов

Посольство РФ в Великобритании предупредило россиян об атаках клоунов

Посольство РФ в Великобритании предупредило российских граждан о вероятных нападениях злоумышленников в костюмах клоуна в темное время суток. Об этом информирует портал дипломатического представительства.
Как сообщают британские информагентства, в последнее время в разных регионах страны отмечено несколько случаев нападения на 

13 октября 2016, 02:43
Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти

Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти

31 августа в Тольятти выйдет в прокат фильм о верном псе «Костя». Премьера пройдет в четырех кинотеатрах города. «Костя» - чисто тольяттинский проект. Все его авторы и герои - тольяттинцы. Фильм рассказывает о легендарной немецкой овчарке, в честь которой в 

30 августа 2016, 03:19
Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов

Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов

Пенсионер из КНР завещал все накопленные к старости средства своей собаке. Об этом случае рассказывают зарубежные СМИ.
Пожилой житель одной из провинций на северо-востоке страны Ван Цзюньу составил завещание, из которого следует, что после его ухода из жизни пес получит 

16 августа 2016, 02:23
Домашняя собака утопила хозяина в Дегтярном озере под Самарой

Домашняя собака утопила хозяина в Дегтярном озере под Самарой

Вчера в Самарской области домашняя собака утопила в озере собственного хозяина.

Трагедия случилась на озере Дегтярное 19 июля примерно в семь часов вечера. Погиб 36-летний мужчина.

По данным спасателей, домашний питомец решил поиграть с хозяином в воде. Очевидцы рассказывают: собака подплыла к 

20 июля 2016, 10:53
В Башкирии собака уже две недели не дает снести аварийный дом

В Башкирии собака уже две недели не дает снести аварийный дом

В башкирском городе Стерлитамаке пес на протяжении вот уже 2 недель не позволяет снести аварийный дом на ул. Тукаева. Как сообщают местные СМИ, животное ждет хозяйку, которая буквально накануне сноса угодила в стационар. Собака терпеливо стоит на балконе частично разрушенной 

18 апреля 2016, 02:17
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