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Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой
Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.
«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии …
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18 января 2017, 01:42
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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан
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17 января 2017, 05:49
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В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские
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17 января 2017, 03:59
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В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре
Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, …
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17 января 2017, 09:55
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В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка
Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».
Как уже сообщала …
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27 декабря 2016, 11:12
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В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото
В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами …
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26 декабря 2016, 02:49
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В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок
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20 декабря 2016, 09:50
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Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену
Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 декабря 2016, 03:50
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В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента
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22 ноября 2016, 03:02
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В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку
Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая рассказала полицейским, что …
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25 октября 2016, 10:06
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На следующей неделе на самарцев могут нападать «злые клоуны»
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23 октября 2016, 07:40
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Посольство РФ в Великобритании предупредило россиян об атаках клоунов
Посольство РФ в Великобритании предупредило российских граждан о вероятных нападениях злоумышленников в костюмах клоуна в темное время суток. Об этом информирует портал дипломатического представительства.
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13 октября 2016, 02:43
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Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти
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30 августа 2016, 03:19
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Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов
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16 августа 2016, 02:23
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Домашняя собака утопила хозяина в Дегтярном озере под Самарой
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20 июля 2016, 10:53
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В Башкирии собака уже две недели не дает снести аварийный дом
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18 апреля 2016, 02:17