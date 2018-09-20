|
В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
|
20 сентября 2018, 03:23
|
В Волгаре «Приора» сбила пешехода на зебре
|
20 сентября 2018, 02:15
|
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов
|
20 сентября 2018, 12:20
|
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
|
20 сентября 2018, 08:53
|
Грибами отравились 18 человек в Самарской области
|
16 июля 2018, 02:37
|
Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях
|
31 августа 2017, 03:35
|
В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы
Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
По предварительным данным следователей, …
|
4 октября 2016, 11:09
|
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
|
28 сентября 2016, 12:07
|
Под Сызранью заблудились четверо грибников
|
17 сентября 2016, 04:34
|
В Тольятти две местные жительницы отравились грибами
В Автограде две женщины отравились грибами. Первый случай зафиксирован 17 сентября. С отравлением в токсикологическое отделение была госпитализирована 29-летняя женщина.
|
22 сентября 2014, 05:09