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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
В Волгаре «Приора» сбила пешехода на зебре

В Волгаре «Приора» сбила пешехода на зебре

В четверг, 20 сентября, рано утром в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе произошла авария, в которой пострадал пешеход. Примерно в 7:20 36-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Осетинской со стороны Академика Тихомирова в направлении Народной. В районе дома № 
20 сентября 2018, 02:15
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

За прошлую неделю, с 10 по 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» проверили 14 245 единиц багажа. Во время досмотра сумок пассажиров, которые прилетели из Узбекистана и Таджикистана, специалисты нашли 108 кг запрещенной к ввозу в Россию подкарантинной продукции - 
20 сентября 2018, 12:20
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
Грибами отравились 18 человек в Самарской области

Грибами отравились 18 человек в Самарской области

С начала этого года в Самарской области грибами отравились 18 человек. К счастью, никто из пострадавших не погиб. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, во всех случаях люди ели условно съедобные грибы, причем приготовленные с нарушением правил. Все пациенты выздоровели, их 
16 июля 2018, 02:37
Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Житель Саратова на трамвайных путях маршрута № 3 смог собрать 2 килограмма шампиньонов. Как заявил сам пенсионер местным журналистам, это уже второй подобный «улов» в течение недели.
Дождей давно нет, удивляется горожанин, а грибы растут, причем исключительно возле рельсов и 

31 августа 2017, 03:35
В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

По предварительным данным следователей, 

4 октября 2016, 11:09
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако 

28 сентября 2016, 12:07
Под Сызранью заблудились четверо грибников

Под Сызранью заблудились четверо грибников

С 9 по 16 сентября отряд сызранских спасателей дважды выезжал на поисковые работы в местные леса. Как сообщает КТВ-Луч, там заблудились четверо грибников.

Первый случай зафиксировали 9 сентября. Поиски двух заблудившихся грибников велись в лесном массиве около поселка Дружба. 
17 сентября 2016, 04:34
В Тольятти две местные жительницы отравились грибами

В Тольятти две местные жительницы отравились грибами

В Автограде две женщины отравились грибами. Первый случай зафиксирован 17 сентября. С отравлением в токсикологическое отделение была госпитализирована 29-летняя женщина.
20 сентября с таким же диагнозом была доставлена в больницу 54-летняя местная жительница.
Всего за минувшую неделю в тольяттинскую «скорую» 

22 сентября 2014, 05:09
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