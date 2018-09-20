Грибами отравились 18 человек в Самарской области С начала этого года в Самарской области грибами отравились 18 человек. К счастью, никто из пострадавших не погиб. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, во всех случаях люди ели условно съедобные грибы, причем приготовленные с нарушением правил. Все пациенты выздоровели, их …