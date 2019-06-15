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В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента 

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В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В обеденное время в квартире одного из домов на улице Мичурина нашли тела 17-го подростка и его 44-летнего отчима. По версии следствия, они поссорились и мужчина выстрелил из оружия в пасынка, а 
22 апреля 2019, 08:28
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