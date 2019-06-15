В Самаре передали в суд уголовное дело в отношении 24-летнего Николая Захарова. Он обвиняется в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки.

По версии следствия, 20 июля прошлого года выпил спиртного и отправился на улицу. Там он увидел гуляющую 7-летнюю девочку и решил …