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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки
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30 апреля 2019, 06:00
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В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника
Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента …
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23 апреля 2019, 11:18
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В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка
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22 апреля 2019, 08:28
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