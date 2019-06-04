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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента
Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по …
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4 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
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4 июня 2019, 10:09
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков
В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью …
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30 мая 2019, 02:44
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Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов
Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь …
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30 мая 2019, 11:53
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника
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29 мая 2019, 03:23
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Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки
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30 апреля 2019, 06:00
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В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника
Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента …
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23 апреля 2019, 11:18
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В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка
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22 апреля 2019, 08:28
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В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Литве
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5 апреля 2019, 02:48
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