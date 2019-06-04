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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
4 июня 2019, 12:08
Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по 
4 июня 2019, 11:36
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
4 июня 2019, 11:16
«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, что клуб собирается предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову.
 
- Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что 
4 июня 2019, 10:09
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь 
30 мая 2019, 11:53
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный, который находится в исправительной колонии №13, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в даче взятки. По версии следствия, 24 апреля этот человек через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии за передачу телефона и 
29 мая 2019, 03:23
Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки

Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки

В Самаре передали в суд уголовное дело в отношении 24-летнего Николая Захарова. Он обвиняется в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки.

По версии следствия, 20 июля прошлого года выпил спиртного и отправился на улицу. Там он увидел гуляющую 7-летнюю девочку и решил 

30 апреля 2019, 06:00
В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента 

23 апреля 2019, 11:18
В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка

В Самаре нашли трупы отчима и его 17-летнего пасынка

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В обеденное время в квартире одного из домов на улице Мичурина нашли тела 17-го подростка и его 44-летнего отчима. По версии следствия, они поссорились и мужчина выстрелил из оружия в пасынка, а 
22 апреля 2019, 08:28
В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Литве

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Литве

В Тольятти завели уголовное дело и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Вильнюсе. По версии следствия, 26 марта 2017 года тольятинец поссорился с 29-летним мужчиной в доме по улице Вилкпедес. Он нанес ножевое ранение своему оппоненту, от которого тот 
5 апреля 2019, 02:48
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