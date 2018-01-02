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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Самаре погиб водитель провалившегося под лед трактора

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Трактористу было 48 

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Около Сызрани священник спас провалившегося под лед пожилого рыбака

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В Самарской области на реке Татьянке утонул рыбак

В Самарской области на реке Татьянке утонул рыбак

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