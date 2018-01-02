Провалившийся под лед 71-летний рыбак умер в машине «скорой» в Тольятти Полиция выясняет обстоятельства смерти 71-летнего мужчины, который скончался в карете скорой помощи. Инцидент произошел днём во вторник, 2 декабря, под Тольятти.



Установлено, что погибший – рыбак. Предположительно, он умер от сильного переохлаждения, после того как провалился под лед.

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