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В Самаре погиб водитель провалившегося под лед трактора
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20 января 2015, 05:26
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Провалившийся под лед 71-летний рыбак умер в машине «скорой» в Тольятти
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3 декабря 2014, 09:13
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Около Сызрани священник спас провалившегося под лед пожилого рыбака
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1 декабря 2014, 12:18
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В Самарской области на реке Татьянке утонул рыбак
Самарские спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины. Он отправился рыбачить на реку Татьянку в субботу, 14 декабря, и так и не вернулся домой. В поисково-спасательную службу обратились родственники пропавшего. Другие рыбаки рассказали, что видели на поверхности водоема среди битого льда посторонние …
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17 декабря 2013, 09:35