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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает …
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9 февраля 2017, 10:04
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В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
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8 февраля 2017, 03:00
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В Тольятти найден мертвым знаток «Своей игры»
Российский журналист, постоянный участник телепередачи «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело обнаружили родственники мужчины, пишет Лента.ру
Портал отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его …
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7 февраля 2017, 10:59
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В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
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6 февраля 2017, 02:05
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Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице
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4 февраля 2017, 04:55
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Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
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23 января 2017, 11:39
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына
В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, …
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17 января 2017, 05:17
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Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины
Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.
Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался …
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17 января 2017, 03:19
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18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области
Ключи от авто сегодня на Площади Славы вручил губернатор Николай Меркушкин. Желтые вместительные "Форды" и "Газели" отправятся в сельские школы Кинельского, Сергиевского и Ставропольского района. Автомобили с красным крестом войдут в парк Самарской станции скорой помощи.
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13 января 2017, 05:32
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Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал
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27 декабря 2016, 12:03
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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе
Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
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20 декабря 2016, 04:55
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Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти
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30 августа 2016, 03:19
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Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов
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16 августа 2016, 02:23
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Домашняя собака утопила хозяина в Дегтярном озере под Самарой
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20 июля 2016, 10:53