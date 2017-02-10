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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
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Тольяттинцы берут еду из помойки

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В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
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В Тольятти найден мертвым знаток «Своей игры»

В Тольятти найден мертвым знаток «Своей игры»

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В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

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Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице

Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице

На днях в Тольятти случайные прохожие обнаружили лежащего посреди улицы парня, он едва дышал и находился бессознательном состоянии. Люди вызвали ему скорую. Медики в срочном порядке оказали молодому человеку необходимую помощь и отвезли в больницу, где диагностировали у него общее 

4 февраля 2017, 04:55
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
18 января 2017, 04:45
Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.

«Преступление, 

17 января 2017, 05:17
Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.

Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался 

17 января 2017, 03:19
18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области

18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области

Ключи от авто сегодня на Площади Славы вручил губернатор Николай Меркушкин. Желтые вместительные "Форды" и "Газели" отправятся в сельские школы Кинельского, Сергиевского и Ставропольского района. Автомобили с красным крестом войдут в парк Самарской станции скорой помощи.
Такие реанимобили оснащены самым 

13 января 2017, 05:32
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти

Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти

31 августа в Тольятти выйдет в прокат фильм о верном псе «Костя». Премьера пройдет в четырех кинотеатрах города. «Костя» - чисто тольяттинский проект. Все его авторы и герои - тольяттинцы. Фильм рассказывает о легендарной немецкой овчарке, в честь которой в 

30 августа 2016, 03:19
Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов

Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов

Пенсионер из КНР завещал все накопленные к старости средства своей собаке. Об этом случае рассказывают зарубежные СМИ.
Пожилой житель одной из провинций на северо-востоке страны Ван Цзюньу составил завещание, из которого следует, что после его ухода из жизни пес получит 

16 августа 2016, 02:23
Домашняя собака утопила хозяина в Дегтярном озере под Самарой

Домашняя собака утопила хозяина в Дегтярном озере под Самарой

Вчера в Самарской области домашняя собака утопила в озере собственного хозяина.

Трагедия случилась на озере Дегтярное 19 июля примерно в семь часов вечера. Погиб 36-летний мужчина.

По данным спасателей, домашний питомец решил поиграть с хозяином в воде. Очевидцы рассказывают: собака подплыла к 

20 июля 2016, 10:53
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