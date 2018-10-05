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Материалы по теме:

В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с 

25 сентября 2018, 12:30
Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета  также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться 
29 июня 2018, 05:13
Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики компании Airbus представили летающее такси. Аппарат уже прошел все испытания, и только после этого публике рассказали о его существовании. Летающее такси под брендом Vahana должно появиться на рынке уже в 2020 году.

Визуально аппарат чем-то напоминает квадрокоптер. Машина 
27 февраля 2018, 08:29
Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов  энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых 

15 февраля 2018, 12:28
В этом году 404fest в Самаре не состоится

В этом году 404fest в Самаре не состоится

Одно из крупнейших в России IT-мероприятий - 404fest - в этом году в Самаре не состоится, сообщают его организаторы. Отмена фестиваля связана с переходным периодом. На самарской площадке форум проходил шесть лет. Ведущие топ-блогеры, программисты, специалисты в сфере IT-коммуникаций, интернет-продвижения 
29 июля 2015, 08:14
404 FEST: «ТЕРРА» делится впечатлениями

404 FEST: «ТЕРРА» делится впечатлениями

Что такое осень? Ответы «дождик», «слякоть», «золотая листва» и «теплый плед» не принимаются. Осень – это время,  когда «Заяц Несудьбы» выходит из онлайна в офлайн и собирает на фестивале «404» тех, кто тесно связан с дизайном, производством программного обеспечения, занимается 
7 октября 2014, 05:17

"ТЕРРА" подарит жилетку Вассермана самому умному самарцу

В  субботу, 4 октября, в Самаре стартует фестиваль 404fest. Светлые головы IT-сообщества со всей России соберутся  в отеле «Холидей Инн». За 2 дня в рамках фестиваля выступят более 50 спикеров. Среди них - журналист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных 
2 октября 2014, 01:23
404fest в Самаре: стали известны имена приглашенных на IT-форум экспертов

404fest в Самаре: стали известны имена приглашенных на IT-форум экспертов

Организатор IT-форума 404fest, который в этом году пройдет в Самаре в седьмой раз, сообщил подробности программы грядущего фестиваля.

«В этом году мы не берем количеством, а делаем ставку на качество докладов. Свое участие уже подтвердили многие крутейшие спикеры, некоторые 
19 сентября 2014, 12:46
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