В этом году 404fest в Самаре не состоится Одно из крупнейших в России IT-мероприятий - 404fest - в этом году в Самаре не состоится, сообщают его организаторы. Отмена фестиваля связана с переходным периодом. На самарской площадке форум проходил шесть лет. Ведущие топ-блогеры, программисты, специалисты в сфере IT-коммуникаций, интернет-продвижения …