6 и 7 октября Самара станет самой настоящей IT-столицей страны. В ближайшие выходные в городе пройдет самый технологичный фестиваль года – «404fest», информационным партнером которого выступает телерадиокомпания «ТЕРРА».
Мероприятие, проходящее уже в восьмой раз, соберет специалистов из самых разных областей IT-индустрий: разработчиков мобильных приложений, дизайнеров, веб-мастеров, специалистов в области управления и многих других. Гости фестиваля смогут узнать обо всех новинках цифрового мира не только в рамках лекций и мастер-классов. При желании, с любым спикером можно будет пообщаться индивидуально и проконсультироваться по какому-то конкретному вопросу.
Остается добавить, что мероприятие пройдет в отеле Holiday Inn.
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