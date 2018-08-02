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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого
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31 июля 2018, 09:02
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака
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20 июля 2018, 08:48
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
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7 марта 2018, 11:10
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Фабрику на 155 рабочих мест открыл Максим Орешкин в Тольятти
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6 марта 2018, 02:44
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Министр Максим Орешкин откроет новое производство в Тольятти
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6 марта 2018, 12:21