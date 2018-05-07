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Техника для Парада Победы прибыла в Самару
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4 мая 2018, 09:02
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Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре
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3 мая 2018, 01:03
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Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре
В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая …
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3 мая 2018, 09:40
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В Самаре состоятся три репетиции парада Победы
Вторая армия на Кряже готовится ко Дню Победы. Первая репетиция парада на площади Куйбышева пройдет 4 мая. Начало – в 19:00. По словам заместителя начальника отдела организации морально-психологического обеспечения второй гвардейской армии Василия Лебедева, горожане увидят БМП, зенитно-ракетный комплекс и …
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27 апреля 2016, 04:24