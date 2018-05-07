1
19
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Техника для Парада Победы прибыла в Самару

Техника для Парада Победы прибыла в Самару

В Самаре полным ходом идет подготовка к Параду Победы, который пройдет 9 мая. Вечером 3 мая в город прибыла военная техника, которая пройдет перед зрителями на площади Куйбышева.

Напомним, что в предстоящем параде примут участие 67 боевых машин. Самарцы увидят такие 

4 мая 2018, 09:02
Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

В Самаре вечером 2 мая состоялась репетиция Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в День Победы 9 мая. Названы даты еще двух репетиций. Они состоятся 4 и 5 мая, рассказали в пресс-службе главы региона. В параде примут участие 27 

3 мая 2018, 01:03
Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

3 мая 2018, 09:40
В Самаре состоятся три репетиции парада Победы

В Самаре состоятся три репетиции парада Победы

Вторая армия на Кряже готовится ко Дню Победы. Первая репетиция парада на площади Куйбышева пройдет 4 мая. Начало – в 19:00. По словам заместителя начальника отдела организации морально-психологического обеспечения второй гвардейской армии Василия Лебедева, горожане увидят БМП, зенитно-ракетный комплекс и 

27 апреля 2016, 04:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх