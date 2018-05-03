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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

3 мая 2018, 09:40
Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

9 мая самарцы, как и все жители России, будут праздновать День Победы. На этот день запланирована обширная программа, включающая в себя  парад, на котором впервые перед зрителями проедет танк Т-34, концерты, возложение цветов. Торжества продлятся до 22:30. Своеобразной точкой станет 

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В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В Самаре торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, на этот раз начнутся уже 7 мая. Все желающие смогут принять участие в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в 11 часов утра и в 14:00. Впрочем, это можно 

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Самарцам безвозмездно помогут изготовить фотографии для акции «Бессмертный полк»

Самарцам безвозмездно помогут изготовить фотографии для акции «Бессмертный полк»

В Самаре в День Победы, 9 мая, состоится акция «Бессмертный полк». Почтить память героев минувшей войны может каждый. Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу, сообщили в правительстве 

23 апреля 2018, 10:36
В Самаре почтили память погибших

В Самаре почтили память погибших

Накануне Дня победы на площади Славы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны самарцы возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".
Сотни цветов в память о погибших героях - тех, благодаря кому стала возможной Победа в 

10 мая 2017, 11:30
9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция

9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция "Рекорд Победы"

Кроме Самары, в мероприятии участвуют 50 городов по всей стране. Участникам необходимо отжаться больше 26290 раз. Цифра отжиманий символизирует количество дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В столице губернии свой вклад сделали спортсмены - баскетболисты БК "Самара" и дзюдоисты 
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9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!
 
В этот день Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР И.В.Сталин поздравил советский народ с Праздником Победы! Завершилась Великая Отечественная война, проходившая с 22 июня 
9 мая 2017, 08:00
ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

8 мая 1945 года. 1417-й день войны.
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и ФОГЕЛЬЗАНГ. Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили 
8 мая 2017, 09:02
В Самаре состоятся три репетиции парада Победы

В Самаре состоятся три репетиции парада Победы

Вторая армия на Кряже готовится ко Дню Победы. Первая репетиция парада на площади Куйбышева пройдет 4 мая. Начало – в 19:00. По словам заместителя начальника отдела организации морально-психологического обеспечения второй гвардейской армии Василия Лебедева, горожане увидят БМП, зенитно-ракетный комплекс и 

27 апреля 2016, 04:24
Женщины-военнослужащие впервые будут участвовать в параде Победы в Самаре

Женщины-военнослужащие впервые будут участвовать в параде Победы в Самаре

В этом году в Параде Победы на площади Куйбышева в столице губернии первый раз будут участвовать женщины-военнослужащие. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа. В сводное подразделение вошли свыше 60 девушек, представляющих разные соединения и воинские части ЦВО. В четверг 

22 апреля 2016, 10:29
Трансляцию парада Победы в Самаре можно увидеть на шести больших экранах

Трансляцию парада Победы в Самаре можно увидеть на шести больших экранах

В День Победы, 9 мая, в Самаре на пл. Куйбышева состоится парад Победы. На площадь можно будет пройти только по пригласительным билетам. Чтобы торжественное шествие смогли увидеть больше людей, в этом году трансляция парада будет организована ещё в 6 точках 
6 мая 2015, 09:14
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