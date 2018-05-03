В Самаре вечером 2 мая состоялась репетиция Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в День Победы 9 мая. Названы даты еще двух репетиций. Они состоятся 4 и 6 мая, рассказали в пресс-службе главы региона. В параде примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и «Бессмертный полк». В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни. Прямая трансляция военного парада с площади Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы. Чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка, жителей и гостей города приглашают на улицу Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая.
«4 мая в 20:00 на площади имени Куйбышева пройдет репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 6 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации», - сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
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Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре
В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая …
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