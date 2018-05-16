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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

14 мая в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 47-летний водитель ВАЗ-21101 ехал в поселке Смышляевка по улице Центральная со стороны улицы Вяземская в направлений улицы Днепропетровская. Во время движения мужчина нарушил правила. Из-за этого легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В 

15 мая 2018, 05:34
Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.

В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к 

15 мая 2018, 02:43
Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре

Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре

В Самаре полицейские ищут мужчину, совершившего налет на офис микрофинансовой организации на улице Победы. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 мая, в 20:20. Налетчик – мужчина плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров, на вид ему 35-40 лет. На нем была темная 

15 мая 2018, 02:00
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 

15 мая 2018, 11:29
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.

При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны 

23 апреля 2018, 12:50
Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его

Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его

Сотрудники полиции Сергиевского района в рамках расследования уголовного дела по краже имущества, выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Пять патронов были обнаружены в ходе проведения обыска в одном из домов, расположенном на улице Куйбышева в поселке Суходол. Полиэтиленовый пакет с находкой 
15 апреля 2018, 03:40
Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

В Самарской области полицейские пресекли незаконный оборот боеприпасов. Под Самарой, на территории Краноярского района, задержан 37-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 14 предметов, похожих на патроны. Эксперты установили, что это патроны калибра 7,62 х 54 мм, пригодные 
26 января 2018, 12:15
Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

В Сызрани местные жители нашли схрон с боеприпасами. Более сотни патронов были спрятаны в специальном тайнике, обустроенном в земле. Сообщается, что место обнаружения боеприпасов находится в лесополосе на территории Юго-Западного района Сызрани. В сети появилось фото и видео. Не исключено, 

20 ноября 2017, 11:38
Сколько стоит

Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?

За 8 дней полицейские Самарской области изъяли у граждан 87 единиц нелегального оружия. Подведены итоги профилактической операции "Арсенал".
По информации главного управления МВД 63 региона, также изъято 665 патронов различного калибра и 0,5 кг взрывчатых веществ. Стражи порядка выявили 34 

5 мая 2017, 03:28
Полиция Сызрани: у 27-летнего мужчины нашли марихуану и патроны

Полиция Сызрани: у 27-летнего мужчины нашли марихуану и патроны

Сызранские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков и боеприпасов. Их изъяли у 27-летнего мужчины, задержанного участковыми на улице Декабристов за распитие алкоголя в общественном месте. Нарушителя доставили в отдел полиции для составления протокола.

Выяснилось, что задержанный в прошлом судим за 
21 сентября 2015, 09:30
В Самаре у ранее судимого мужчины нашли патроны калибра 5,6 мм

В Самаре у ранее судимого мужчины нашли патроны калибра 5,6 мм

Сотрудники полиции в ходе операции «Арсенал» изъяли боеприпасы. Пакет, в котором находилось 6 патронов калибра 5,6 миллиметра, нашли в кармане куртки мужчины, задержанного около дома на 18-м километре Московского шоссе. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
18 мая 2015, 02:39
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