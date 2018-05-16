На днях в Тольятти сотрудники полиции остановили микроавтобус. Они заметили, что один из пассажиров в салоне сильно нервничает, и его решили досмотреть. В присутствии понятых у него обнаружили два свертка, в которых находились боеприпасы для оружия. Экспертиза показала, что 64 изъятых автоматных патрона калибра 5,45*39 мм полностью исправны и готовы для стрельбы.
На 22-летнего жителя Самарской области заведено уголовное дело, в рамках которого ему может грозить до четырех лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к …
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Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов
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5 мая 2017, 03:28
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Полиция Сызрани: у 27-летнего мужчины нашли марихуану и патроны
Сызранские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков и боеприпасов. Их изъяли у 27-летнего мужчины, задержанного участковыми на улице Декабристов за распитие алкоголя в общественном месте. Нарушителя доставили в отдел полиции для составления протокола.
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21 сентября 2015, 09:30
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В Самаре у ранее судимого мужчины нашли патроны калибра 5,6 мм
Сотрудники полиции в ходе операции «Арсенал» изъяли боеприпасы. Пакет, в котором находилось 6 патронов калибра 5,6 миллиметра, нашли в кармане куртки мужчины, задержанного около дома на 18-м километре Московского шоссе. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
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18 мая 2015, 02:39