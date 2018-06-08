В Самарской области потратят 6,5 миллиона рублей на внедрение «Электронной очереди» в поликлиниках, такой тендер появился на портале госзакупок. Новинка появится в пяти медицинских учреждениях региона - тольяттинской горполиклинике №1 и самарской №3, поликлинике №13 Железнодорожного района Самары и в двух медико-санитарных частях областного центра - №2 Промышленного района и №5 - Кировского. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит оказывать услуги по внедрению программно-аппаратного комплекса, а после завершения работ провести несколько обучающих семинаров для технических специалистов больниц. Во всех указанных медучреждениях "Электронная очередь" должна заработать до 31 октября текущего года.
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