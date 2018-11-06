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Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника
В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …
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1 ноября 2018, 11:22
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Сызранец поймал на удочку метровую щуку
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29 октября 2018, 11:19
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«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам
Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за …
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21 октября 2018, 04:17
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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сделала клип о школьниках на митингах
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16 мая 2017, 11:18
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«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»
Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
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21 декабря 2016, 09:48
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Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке
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14 декабря 2016, 04:40
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Василий Уткин станцевал на улице в клипе «Человек-говно»
На телеканале «Дождь» состоялась премьера нового клипа на песню «Человек-говно», музыкального коллектива Биртман со спортивным комментатором Василием Уткиным в главной роли. Съемки проходили в двух городах – Санкт-Петербурге и Москве.
Режиссером клипа стал Алексей Казаков. Главный танцующий персонаж …
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23 ноября 2016, 12:38
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Дима Билан стал жертвой политической провокации в Лондоне
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2 апреля 2015, 01:13
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В Лондоне на юбилейном концерте «Евровидения» освистали Диму Билана
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1 апреля 2015, 11:42