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Материалы по теме:

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Не перевелась еще крупная рыба в водоемах нашей области.  В этом на днях смог убедиться житель Сызрани, поймавший в Волге 7-килограммовую щуку.

По словам удачливого рыбака, он отправился на реку, чтобы удить судака. В какой-то момент на крючок попалась 
29 октября 2018, 11:19
«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за 
21 октября 2018, 04:17
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сделала клип о школьниках на митингах

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сделала клип о школьниках на митингах

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сделала направленный против юных участников протестных митингов клип. Его главной мыслью оказалась фраза «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть».
В клипе не поясняется, в связи с чем именно он появился, однако многие его связывают 

16 мая 2017, 11:18
«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
Основным действующие лицом клипа оказался пингвин, который пытается спастись от Ивана Урганта. Живое существо перемещается по Санкт-Петербургу, сталкивается с новыми знакомыми и общается с ними. В 

21 декабря 2016, 09:48
Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Уже около двух недель  в цирке Твери идёт работа над новым клипом группы «Ленинград».  Процессом руководит режиссер Илья Найшуллер. Сам Сергей  Шнуров пока на съемочной площадке не появлялся.
Завершить съемки клипа планируется 16 декабря. А пока участники процесса напрягаются по 

14 декабря 2016, 04:40
Василий Уткин станцевал на улице в клипе «Человек-говно»

Василий Уткин станцевал на улице в клипе «Человек-говно»

На телеканале «Дождь» состоялась премьера нового клипа на песню «Человек-говно», музыкального коллектива Биртман со спортивным комментатором Василием Уткиным в главной роли. Съемки проходили в двух городах – Санкт-Петербурге и Москве.
Режиссером клипа стал Алексей Казаков. Главный танцующий персонаж 
23 ноября 2016, 12:38
Дима Билан стал жертвой политической провокации в Лондоне

Дима Билан стал жертвой политической провокации в Лондоне

Певец прибыл в столицу Соединенного Королевства на торжество, приуроченное к 60-летию музыкального конкурса "Евровидение". Как известно, Билан стал его победителем в 2008 году. По сценарию, россиянин должен был исполнить хиты Belive и Never Let You Go перед многотысячной аудиторией. После 
2 апреля 2015, 01:13
В Лондоне на юбилейном концерте «Евровидения» освистали Диму Билана

В Лондоне на юбилейном концерте «Евровидения» освистали Диму Билана

По случаю юбилейного года конкурса песни «Евровидение» в Лондоне состоялся концерт. Приглашенным гостем от нашей страны оказался победитель конкурса 2008 года Дима Билан.
Однако публика встретила певца свистом. Такая реакция началась еще в момент представления страны ведущими. В такую же 
1 апреля 2015, 11:42
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