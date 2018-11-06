Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности. По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …