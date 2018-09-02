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«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб
Видеорегистратор одного из водителей запечатлел момент резонасного ДТП, которое произошло вчера, 1 сентября, утром в Тольятти на пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября.
Как уже сообщала ТЕРРА, водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб. …
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2 сентября 2018, 04:19
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«Летел 120 км/час»: В Тольятти Mazda «намотало» на столб
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1 сентября 2018, 03:35
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5 человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области
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1 сентября 2018, 02:55
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В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку
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31 августа 2018, 05:31