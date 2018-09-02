«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб



Как уже сообщала ТЕРРА, водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб. … Видеорегистратор одного из водителей запечатлел момент резонасного ДТП, которое произошло вчера, 1 сентября, утром в Тольятти на пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября., водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб.