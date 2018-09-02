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«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб

«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб

Видеорегистратор одного из водителей запечатлел момент резонасного ДТП, которое произошло вчера, 1 сентября, утром в Тольятти на пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября.

Как уже сообщала ТЕРРА, водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб. 
2 сентября 2018, 04:19
«Летел 120 км/час»: В Тольятти Mazda «намотало» на столб

«Летел 120 км/час»: В Тольятти Mazda «намотало» на столб

Сегодня, 1 сентября, около 7:40 утра в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. На пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября «Mazda 3» протаранила столб.
 
«Авария на моих глазах произошла. Водитель иномарки хотел пролететь на желтый, ехал, наверное, километров 
1 сентября 2018, 03:35
5 человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

5 человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Сегодня, 1 сентября, рано утром на автомагистрали М-5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области произошло массовое ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным полиции, водитель на автомобиле «Тойота», двигаясь со стороны Уфы по направлению в Самару, допустил выезд на 
1 сентября 2018, 02:55
В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В четверг, 30 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 21:30 24-летний молодой человек ехал на иномарке Opel по улице Солнечной в направлении Пятой просеки. По предварительной версии, в пути автомобилист сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть 
31 августа 2018, 05:31
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