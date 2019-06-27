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В блогах: о фонде капремонта замолвите слово
Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, …
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27 июня 2019, 05:39
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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Юнармейцы из Самарской области победили в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»
В среду, 26 июня, в Пензе состоялось закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец – 2». Мероприятие прошло на территории учебного полигона филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» Минобороны России.
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27 июня 2019, 01:26
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В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования
Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост …
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27 июня 2019, 11:21
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Самые перспективные IT-технологии обсудили в Самарском университете
Самые перспективные информационные технологии обсудили в этот вторник в Самарском университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны «Союз Машиностроителей России». Там прошла научная конференция, на которую съехались учёные со всех уголков России и зарубежья. Самарчанка Полина Глотова в этом году …
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25 июня 2019, 09:15
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Самарский космонавт благополучно вернулся из экспедиции на МКС
Рано утром во вторник, 25 июня, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта. Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил посадку в казахстанской …
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25 июня 2019, 09:27
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В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников
Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.
- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение …
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20 июня 2019, 11:28
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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В Самаре будут работать археологи из Венгрии
В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель …
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11 июня 2019, 09:33
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Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов
В Самарской области подписано постановление о создании научно-образовательного центра (НОЦ). Планируется, что новая структура появится без образования юридического лица в составе пяти вузов - Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации «Ростех». Научно-образовательный центр открыт для новых …
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5 июня 2019, 11:42
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Созданный в Самаре наноспутник отправят в космос в 2015 году
Запуск с космодрома «Восточный» наноспутника SamSat-218 запланирован на 2015 год. Об этом сообщили в Самарском государственном аэрокосмическом университете, где создаются новые космические аппараты.
Основная задача нового спутника - демонстрация технологий навигации и управления. «Исследования, направленные на повышение надежности работы …
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9 октября 2014, 05:14
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В Самаре на предприятиях «СоюзМаш России» создадут наноспутники
В центре «ЦСКБ-Прогресс» состоялось заседание научно-технического совета по результатам разработки эскизного проекта опытно-технологического малого космического аппарата «Аист-2» и перспективам создания наноспутников типа CubeSat.
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24 января 2014, 12:23
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