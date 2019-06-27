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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

В блогах: о фонде капремонта замолвите слово

Блогер Дмитрий Ширяев в ЖЖ-сообществе "Самарский край" пишет: "В последнее время в Интернете часто критикуют фонд капремонта, мол, ничего-то они не делают. Сегодня решил рассказать вам об обратном, положительном примере, который находится от меня буквально в шаговой доступности. Так, 
27 июня 2019, 05:39
Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг. 

- Это не 
27 июня 2019, 05:05
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
Юнармейцы из Самарской области победили в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»

Юнармейцы из Самарской области победили в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»

В среду, 26 июня, в Пензе состоялось закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец – 2». Мероприятие прошло на территории учебного полигона филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» Минобороны России.
 
«Гвардеец» — один из основных 
27 июня 2019, 01:26
В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост 
27 июня 2019, 11:21
Самые перспективные IT-технологии обсудили в Самарском университете

Самые перспективные IT-технологии обсудили в Самарском университете

Самые перспективные информационные технологии обсудили в этот вторник в Самарском университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны «Союз Машиностроителей России». Там прошла научная конференция, на которую съехались учёные со всех уголков России и зарубежья. Самарчанка Полина Глотова в этом году 
25 июня 2019, 09:15
Самарский космонавт благополучно вернулся из экспедиции на МКС

Самарский космонавт благополучно вернулся из экспедиции на МКС

Рано утром во вторник, 25 июня, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта. Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил посадку в казахстанской 
25 июня 2019, 09:27
В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %. 

- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение 
20 июня 2019, 11:28
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель 
11 июня 2019, 09:33
Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов

Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов

В Самарской области подписано постановление о создании научно-образовательного центра (НОЦ). Планируется, что новая структура появится без образования юридического лица в составе пяти вузов - Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации «Ростех». Научно-образовательный центр открыт для новых 
5 июня 2019, 11:42
Созданный в Самаре наноспутник отправят в космос в 2015 году

Созданный в Самаре наноспутник отправят в космос в 2015 году

Запуск с космодрома «Восточный» наноспутника SamSat-218 запланирован на 2015 год. Об этом сообщили в Самарском государственном аэрокосмическом университете, где создаются новые космические аппараты.
 
Основная задача нового спутника - демонстрация технологий навигации и управления. «Исследования, направленные на повышение надежности работы 
9 октября 2014, 05:14
В Самаре на предприятиях «СоюзМаш России» создадут наноспутники

В Самаре на предприятиях «СоюзМаш России» создадут наноспутники

В центре «ЦСКБ-Прогресс» состоялось заседание научно-технического совета по результатам разработки эскизного проекта опытно-технологического малого космического аппарата «Аист-2» и перспективам создания наноспутников типа CubeSat.
 
Заседание провел генеральный директор «ЦСКБ-Прогресс» Александр Кирилин. В мероприятии приняли участие другие топ-менеджеры завода, представители Самарского 

24 января 2014, 12:23
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