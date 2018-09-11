|
В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина
В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни». Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а побывать на выставке горожане …
|
11 сентября 2018, 10:07
|
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре поставщика оружия для бандитов
Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали мужчину, который, по оперативной информациии, сначала нелегально покупал оружие, а затем «толкал» его местным криминальным структурам. Во время обыска по адресам 47-летнего самарца 7 сентября нашли и изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов. Например, …
|
11 сентября 2018, 09:11
|
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре
|
10 сентября 2018, 09:25
|
В блогах: фестиваль национальных свадеб
Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.
«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала …
|
10 сентября 2018, 05:55
|
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2
|
7 сентября 2018, 10:52
|
Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3
Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3.
|
10 августа 2018, 08:55
|
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0
|
9 августа 2018, 10:38
|
Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС
Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.
Напомним, …
|
20 июля 2018, 12:08