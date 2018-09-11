10
08
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни».  Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а  побывать на выставке горожане 
11 сентября 2018, 10:07
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре поставщика оружия для бандитов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре поставщика оружия для бандитов

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали мужчину, который, по оперативной информациии, сначала нелегально покупал оружие, а затем «толкал» его местным криминальным структурам. Во время обыска по адресам 47-летнего самарца 7 сентября нашли и изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов. Например, 
11 сентября 2018, 09:11
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Новый сезон в Самарском академическом театре драмы имени Горького начнется 21 сентября. Однако, как рассказал во время встречи с труппой  врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, реконструкция театра в ближайшее время не планируется. В следующем году должен быть разработан 
10 сентября 2018, 09:25
В блогах: фестиваль национальных свадеб

В блогах: фестиваль национальных свадеб

Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.

«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала 
10 сентября 2018, 05:55
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».

С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес 

7 сентября 2018, 10:52
Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3. 
 
Гости распечатали ворота соперника на 13-й минуте, шайбу забросил Владислав Арбузов. В середине второго периода хоккеисты из Альметьевска удвоили свое преимущество, 
10 августа 2018, 08:55
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и 

9 августа 2018, 10:38
Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.

Напомним, 

20 июля 2018, 12:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх