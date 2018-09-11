Сотрудники спецслужб задержали в Самаре поставщика оружия для бандитов Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали мужчину, который, по оперативной информациии, сначала нелегально покупал оружие, а затем «толкал» его местным криминальным структурам. Во время обыска по адресам 47-летнего самарца 7 сентября нашли и изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов. Например, …