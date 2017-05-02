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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
 
30 апреля 2017, 06:26
Пьяный тольяттинец напал на сотрудника

Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"

Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.

30 апреля 2017, 06:08
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
В МВД как раз готовят нормативную базу под это нововведение. Дорожные полицейские заинтересованы, чтобы автомобилисты активно 

28 апреля 2017, 06:06
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
8 февраля 2017, 03:00
В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В четверг, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По данным полиции, 29-летний мужчина на иномарке BMW X5 наехал на женщину, переходившую улицу Промышленности в неположенном месте. Затем автомобиль въехал в сугроб и застрял.

Авария случилась в 13:40. 

20 января 2017, 02:36
В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», 

20 января 2017, 12:14
В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.

Выяснением обстоятельств произошедшего  займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось 

13 января 2017, 11:10
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