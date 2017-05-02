В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.



Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась …