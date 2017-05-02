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В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем
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1 мая 2017, 08:44
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
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1 мая 2017, 08:29
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды
Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
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30 апреля 2017, 06:26
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Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"
Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
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30 апреля 2017, 06:08
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В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП
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29 апреля 2017, 05:16
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Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших
В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
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28 апреля 2017, 06:06
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В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
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8 февраля 2017, 03:00
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В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе
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20 января 2017, 02:36
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В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей
Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», …
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20 января 2017, 12:14
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В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже
В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.
Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось …
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13 января 2017, 11:10