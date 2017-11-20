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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
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На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана

На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана

В Самаре на площади Куйбышева продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA. В воскресенье, 22 июня, он завершится трансляцией на 50-метровом экране игры сборных России и Бельгии. К этому событию сюрприз для всех любителей футбола готовит Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением 

21 июня 2014, 10:30
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