На фестивале болельщиков в Самаре выступит духовой оркестр Марка Когана В Самаре на площади Куйбышева продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA. В воскресенье, 22 июня, он завершится трансляцией на 50-метровом экране игры сборных России и Бельгии. К этому событию сюрприз для всех любителей футбола готовит Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением …