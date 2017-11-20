Самарский муниципальный духовой оркестр дал концерт в честь своего 25-летия. Поздравить коллектив и послушать музыкантов пришли городские чиновники и представители областного Министерства культуры.
Самарский муниципальной духовой оркестр создан в 1992 году, и за 25-лет своего существования коллектив давал концерты на большинстве масштабных городских мероприятий, выступал на набережной, площадях и в парках. В его репертуаре как классические мелодии, так и современные композиции.
Художественным руководителем и дирижером духового оркестра с момента основания является я Марк Коган. Под его управлением коллектив стал известен сначала в Самаре, потом в масштабах страны, а затем и за рубежом.
«Я просто очень благодарен Самарской публике. Я очень благодарен музыкантам оркестра, что у них хватает терпения, потому что работа не только творческая, но и работа во многом и организационная. И надеюсь, что мы сегодня публике не испортим настроение», — рассказал Марк Коган, Художественный руководитель и дирижер Самарского муниципального духового оркестра, заслуженный артист Самарской области.
Уже в следующем году муниципальный оркестр получит свой концертный зал в в бывшем доме учителя на улице Куйбышева. Сейчас там идет реставрация.
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21 июня 2014, 10:30