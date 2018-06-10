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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
Тольяттинец на

Тольяттинец на "Мерседесе" наехал на инспектора ГИБДД, не давая эвакуировать свой автомобиль

Вчера, 29 июля, в Тольятти произошел инцидент, при котором пострадал сотрудник ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, на одной из парковок Автозаводского района инспектор ГИБДД и работник компании, занимающейся эвакуацией автомобилей, заметили "Мерседес", припаркованный с нарушением 

30 июля 2016, 12:21
В Самаре ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал майор полиции

В Самаре ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал майор полиции

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев автомобильной аварии, в результате которой был ранен представитель правоохранительных органов.

Как уже сообща «ТЕРРА», инцидент произошел 23 июля при задержании подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Автомобиль Renault Megane, в котором он находился, сбил 
14 августа 2015, 08:50
В Самаре водитель сбил майора полиции, спасая знакомого от задержания

В Самаре водитель сбил майора полиции, спасая знакомого от задержания

Стали известны подробности инцидента, в результате которого в Самаре пострадал полицейский. Это произошло 23 июля около перекрестка ул. Ново-Вокзальной и ул. Нагорной в ходе задержания подозреваемого, находящегося в федеральном розыске.

По официальной информации, силовики подошли к автомобилю Renault 
29 июля 2015, 09:44
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