|
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС
Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал …
|
9 мая 2017, 09:44
|
Тольяттинец на "Мерседесе" наехал на инспектора ГИБДД, не давая эвакуировать свой автомобиль
Вчера, 29 июля, в Тольятти произошел инцидент, при котором пострадал сотрудник ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников полиции, на одной из парковок Автозаводского района инспектор ГИБДД и работник компании, занимающейся эвакуацией автомобилей, заметили "Мерседес", припаркованный с нарушением …
|
30 июля 2016, 12:21
|
В Самаре ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал майор полиции
Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев автомобильной аварии, в результате которой был ранен представитель правоохранительных органов.
Как уже сообща «ТЕРРА», инцидент произошел 23 июля при задержании подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Автомобиль Renault Megane, в котором он находился, сбил …
|
14 августа 2015, 08:50
|
В Самаре водитель сбил майора полиции, спасая знакомого от задержания
Стали известны подробности инцидента, в результате которого в Самаре пострадал полицейский. Это произошло 23 июля около перекрестка ул. Ново-Вокзальной и ул. Нагорной в ходе задержания подозреваемого, находящегося в федеральном розыске.
По официальной информации, силовики подошли к автомобилю Renault …
|
29 июля 2015, 09:44