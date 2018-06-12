В Самарскую область с инспекционной поездкой прибыла делегация Федерального дорожного агентства. Специалисты ведомства оценят состояние дорог в регионе.
Так в Самаре комиссия уже осмотрела дорожные объекты, которые были отремонтированы в 2017 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в областном центре за прошлый год были приведены в порядок 41 дорога общей протяженностью свыше 50 километров, в том числе улицы Галактионовская, Венцека, Горького и Полевая. На эти цели было направлено 2 млрд рублей.
На указанные магистрали проверяющие обратили особое внимание - они играют важную роль в обеспечении транспортного сообщения по маршрутам ЧМ-2018. В текущем году в Самаре планируются отремонтировать 40 участков дорог протяженностью около 45 километров.
Отметим, в проекте «Безопасные и качественные дороги» также участвуют Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевске, Жигулевск, Кинель. Всего в нормативное состояние в 63-м регионе собираются привести более 140 км дорожной сети. Объем финансирования составит 3,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – средства федеральной казны, 2,6 млрд направят из консолидированного бюджета субъекта.
По данным ведомства, почти 95% федеральных трасс в Самарской области соответствует нормативным требованиям.
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