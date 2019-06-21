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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
Главой Шигонского района стал Сергей Строев

Главой Шигонского района стал Сергей Строев

В пятницу, 21 июня, главной Шигонского района был выбран Сергей Строев. Собрание представителей муниципального района рассмотрело кандидатуры, представленные конкурсной комиссией, и единогласно проголосовало за этого претендента. Карьера Сергея Строева началась в 1986 году в колхозе «Заветы Ильича». В дальнейшем он 
21 июня 2019, 11:44
Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям

Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям

Улица Куйбышева в Самаре снова сможет превращаться пешеходную зону. На днях исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующие документы. Теперь перекрывать проезжую часть улицы Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, тех же фестивалей, пишет 63.ru. 
21 июня 2019, 10:50
Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?

В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?

Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в России на горизонте снова замаячила перспектива объединения российских областей и республик.

"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического 
16 февраля 2018, 07:08
В Китае построят гигантский город на 130 миллионов жителей

В Китае построят гигантский город на 130 миллионов жителей

Новый 130-миллионный мегаполис появится в результате слияния Пекина, Хэбэя и Тяньцзиня. С инициативой создания агломерации выступило правительство Поднебесной.

Мегагород получит название Джин-Цзинь-Джи. Он раскинется на площади в 132 тыс. кв. километров, что в 53 раза больше площади Москвы и 
21 июля 2015, 11:13
Объединение двух самарских вузов затягивается

Объединение двух самарских вузов затягивается

Речь идет о задержке процесса присоединения к СГЭУ Самарской академии государственного и муниципального управления.

Причина в том, что власти Самары тормозят процесс передачи имущества муниципальной академии на баланс СГЭУ, без которого слияние невозможно. Сейчас СаГМУ располагает двумя корпусами на 
23 июня 2015, 03:36
Политехнический и госуниверситет поддержали инициативу Николая Меркушкина

Политехнический и госуниверситет поддержали инициативу Николая Меркушкина

Инициатива губернатора Самарской области Николая Меркушкина объединить три крупнейших самарских университета - государственный, технический и аэрокосмический - нашла поддержку ученого совета СамГУ. Накануне за создание образовательного холдинга проголосовал и ученый совет политеха. Профессура уверена, что объединение позволит вывести систему высшего 
20 марта 2015, 05:51
Более 30% пациентов Самарской психиатрической больницы госпитализируют принудительно

Более 30% пациентов Самарской психиатрической больницы госпитализируют принудительно

По словам главного врача Самарской психиатрической больницы Михаила Шейфера (на фото), ежегодно в медучреждение принудительно госпитализируют более 30% пациентов. По данным за 2012 год, на лечение было направлено 4732 человека. Причем решение о госпитализации 1776 пациентов принял суд. Это 37,5% 

28 августа 2013, 09:40
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