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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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Главой Шигонского района стал Сергей Строев
В пятницу, 21 июня, главной Шигонского района был выбран Сергей Строев. Собрание представителей муниципального района рассмотрело кандидатуры, представленные конкурсной комиссией, и единогласно проголосовало за этого претендента. Карьера Сергея Строева началась в 1986 году в колхозе «Заветы Ильича». В дальнейшем он …
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21 июня 2019, 11:44
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Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям
Улица Куйбышева в Самаре снова сможет превращаться пешеходную зону. На днях исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующие документы. Теперь перекрывать проезжую часть улицы Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, тех же фестивалей, пишет 63.ru. …
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21 июня 2019, 10:50
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?
Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в России на горизонте снова замаячила перспектива объединения российских областей и республик.
"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического …
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16 февраля 2018, 07:08
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В Китае построят гигантский город на 130 миллионов жителей
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21 июля 2015, 11:13
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Объединение двух самарских вузов затягивается
Речь идет о задержке процесса присоединения к СГЭУ Самарской академии государственного и муниципального управления.
Причина в том, что власти Самары тормозят процесс передачи имущества муниципальной академии на баланс СГЭУ, без которого слияние невозможно. Сейчас СаГМУ располагает двумя корпусами на …
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23 июня 2015, 03:36
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Политехнический и госуниверситет поддержали инициативу Николая Меркушкина
Инициатива губернатора Самарской области Николая Меркушкина объединить три крупнейших самарских университета - государственный, технический и аэрокосмический - нашла поддержку ученого совета СамГУ. Накануне за создание образовательного холдинга проголосовал и ученый совет политеха. Профессура уверена, что объединение позволит вывести систему высшего …
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20 марта 2015, 05:51
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Более 30% пациентов Самарской психиатрической больницы госпитализируют принудительно
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28 августа 2013, 09:40
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