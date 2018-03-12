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Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
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12 марта 2018, 11:05
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AC/DC на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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7 марта 2018, 08:02
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Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года
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2 марта 2018, 05:05
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Александр Скляр отметит юбилей на «ТЕРРА - РЕН ТВ»
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2 марта 2018, 02:19
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Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
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27 февраля 2018, 11:47
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«РЕН ТВ» завоевал «серебро» в мужской аудитории
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27 февраля 2018, 11:22
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«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду
Завод «Тольяттиазот» опубликовал результаты производственной деятельности в 2017-м году. Выпуск аммиака, ключевого продукта предприятия, упал почти на 8 процентов - до 2 миллионов 650 тысяч тонн. Значительное снижение объемов на ТОАЗе связывают с вынужденной остановкой производства в начале прошлого года …
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21 февраля 2018, 07:04
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Гиперкар Koenigsegg Agera RS хотят разогнать до 480 километров в час
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23 января 2018, 10:30