На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров. На нем шла речь об увеличении уставного капитала компании «путем эмиссии дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке». Совет должен был определить стоимость ценных бумаг, которые купит французский концерн Renault. Результаты переговоров станут известны в среду, 8 февраля.
Напомним, завод решил провести допэмиссию еще в сентябре 2016 года. Она позволит получить дополнительно 85 миллиардов рублей. Первый этап процедуры состоялся в октябре и принес 26 млрд. А уже в январе АвтоВАЗ продал в России более 16 тысяч автомобилей «Лада». Это почти на 5 процентов больше, чем годом ранее. Сейчас доля Lada на отечественном рынке составляет чуть меньше 20%. И это лучший январь за последние 5 лет.
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