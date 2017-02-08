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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. 
7 февраля 2017, 06:22
В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей

В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей

По итогам 2016 года вазовская «четырнадцатая» стала лидером продаж на российском рынке легковых автомобилей с пробегом, говорится в исследовании «Автостата». Всего было реализовано почти 160 тыс. этих машин.

На втором месте «семерки». На третьей позиции в списке - подержанный Ford Focus. 

6 февраля 2017, 01:32
В феврале АвтоВАЗ вернется на пятидневку

В феврале АвтоВАЗ вернется на пятидневку

С 20 февраля АвтоВАЗ снова перейдет на 5-дневную рабочую неделю. В условиях падающего российского рынка на заводе в 2016 году дважды вводили четырехдневку, благодаря чему удалось избежать массовых сокращений персонала, пишет газета «КоммерсантЪ». Также на заводе были приняты меры по 

2 февраля 2017, 11:03
АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома

АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома

АвтоВАЗ и Renault представили в правительство России "совместный вариант" стратегии развития отечественного автопрома. Концерны предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт и субсидии на опытно-конструкторские работы. Они считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов - двухпедальных трансмиссий и двигателей 

31 января 2017, 02:59
АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей

АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей

Такое решение было принято советом директоров компании. По цене 9 рублей за штуку будут размещены по открытой подписке около 3 млрд. 300 млн. обыкновенных акций завода. В настоящее время уставный капитал разделен на 2 млрд 300 млн акций, проведение допэмиссии в 

7 декабря 2016, 03:55
Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» возглавит Сергей Скворцов

Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» возглавит Сергей Скворцов

Сергей Скворцов, замгендиректора  ГК Ростех и индустриальный директор автомобильного кластера Госкорпорации, станет председателем совета директоров АвтоВАЗа. Об этом сообщают основные акционеры волжского автогиганта – Ростех и альянс  Renault-Nissan. Отметим, г-н Скворцов много лет отвечал за управление АвтоВАЗом со стороны Ростеха, являлся 

19 апреля 2016, 11:33
В совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» войдут Дэнис Левот, Стефан Мюллер, Николя Мор, Эдуард Вайно и Владимир Аветисян

В совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» войдут Дэнис Левот, Стефан Мюллер, Николя Мор, Эдуард Вайно и Владимир Аветисян

15 апреля 2016 года состоялось заседание совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», прошедшее в заочной форме.
18 апреля 2016, 01:00
Стал известен новый состав совета директоров «Крыльев Советов»

Стал известен новый состав совета директоров «Крыльев Советов»

В Самаре прошло первое заседание нового состава совета директоров «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба клуба. Члены совета были избраны на годовом общем собрании акционеров команды.
Владелец 26,19% акций клуба адвокат Андрей Пашков внес на утверждение в совет свою кандидатуру и кандидатуру 
21 августа 2014, 01:59
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