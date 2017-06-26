АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей Такое решение было принято советом директоров компании. По цене 9 рублей за штуку будут размещены по открытой подписке около 3 млрд. 300 млн. обыкновенных акций завода. В настоящее время уставный капитал разделен на 2 млрд 300 млн акций, проведение допэмиссии в …