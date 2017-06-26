Собрание акционеров финансового учреждения избрало нового председателя Совета Директоров. Место Александра Дроздова занял Ашот Марьян. Он пришёл в банк из Государственной корпорации РОСТЕХ, где был заместителем генерального директора Холдинга "СПЛАВ" по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству, ранее работал в государственных и коммерческих структурах, в том числе был старшим управляющим директором-членом расширенного Правления УК "Роснано", возглавлял подразделение МВД России по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере.
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В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки
Как стало известно «ТЕРРЕ», в территориальном подразделении федерального агентства по рыболовству произошли кадровые чистки. Претензии к руководству на местах у Москвы возникли после визита в Самару профильного заместителя министра сельского хозяйства России. Кроме того, уже этой весной рыболовов губернии ждут …
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28 марта 2017, 04:17
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На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров
На АвтоВАЗе прошло внеочередное собрание Совета директоров. На нем шла речь об увеличении уставного капитала компании «путем эмиссии дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке». Совет должен был определить стоимость ценных бумаг, которые купит французский концерн Renault. Результаты переговоров станут известны …
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8 февраля 2017, 09:51
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"Газбанк" усилился иностранными акционерами
В составе акционеров «Газбанка» произошли изменения. Долю в уставном капитале приобрели представители Швейцарии и Великобритании, которые готовы вкладывать средства в развитие финансового учреждения. При этом основные собственники во главе с Владимиром Аветисяном сохранили контроль над банком - они по-прежнему владеют …
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12 декабря 2016, 08:00
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Самарский «Газбанк» усилился акционерами
Как стало известно «ТЕРРЕ», в составе акционеров одного из лидеров банковского сектора Самарской области – «Газбанка» произошли изменения. Долю в уставном капитале приобрели представители Швейцарии, которые готовы вкладывать средства в развитие финансового учреждения. При этом основные собственники во главе с …
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12 декабря 2016, 12:00
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.
Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
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9 декабря 2016, 10:52
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АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей
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7 декабря 2016, 03:55
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Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» возглавит Сергей Скворцов
Сергей Скворцов, замгендиректора ГК Ростех и индустриальный директор автомобильного кластера Госкорпорации, станет председателем совета директоров АвтоВАЗа. Об этом сообщают основные акционеры волжского автогиганта – Ростех и альянс Renault-Nissan. Отметим, г-н Скворцов много лет отвечал за управление АвтоВАЗом со стороны Ростеха, являлся …
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19 апреля 2016, 11:33
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В совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» войдут Дэнис Левот, Стефан Мюллер, Николя Мор, Эдуард Вайно и Владимир Аветисян
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18 апреля 2016, 01:00
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Новые перестановки и увольнения в администрации Самары
В администрации городского округа Самары сообщили о новых кадровых изменениях как в мэрии, так и в подведомственных учреждениях. Новым директором «Самараинформресурса» назначен Михаил Расторгин. Его предшественник Андрей Панин переведен на должность заместителя руководителя этого учреждения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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27 августа 2015, 09:55
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Промышленный район может получить руководителя из Старой Самары
Кадровые перестановки в рядах глав самарских районов. Администрацию крупнейшего района города, Промышленного, по информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», в ближайшее время может возглавить Владимир Чернышков (на фото), который в настоящее время занимает аналогичную должность в Ленинском. Напомним, этот пост оставался вакантным …
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30 июля 2015, 09:34
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"Самараэнерго" пополнит оборотные средства
В среду, 25 марта, стало известно о том, что ОАО "Самараэнерго" - крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Самарской области - намерено пополнить оборотные средства. Для этого совет директоров компании одобрил кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк". Согласно документу, максимальный размер …
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25 марта 2015, 02:51
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«Самараэнерго» займет у Газбанка 100 миллионов рублей
ОАО «Самараэнерго» собирается занять более 100 миллионов рублей. Накануне совет директоров компании одобрил заключение кредитного договора с АКБ «Газбанк». Об этом говорится на официальном сайте раскрытия информации. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности составляет 110 миллионов рублей под 9% годовых, срок …
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4 марта 2014, 10:55