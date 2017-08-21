Непростой период для человечества. 2 недели до полного солнечного затмения, которое ожидается 20 марта, и 2 недели после этого считаются временем сильнейшего воздействия на людей. Особенно остро его ощущают люди преклонного возраста и метеозависимые. В это время обостряются болезни, многие …