Сегодня, 21 августа, произойдет полное солнечное затмение. По московскому времени оно случится в 21:26 . Ожидается, что Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем в предыдущие разы. При этом полная фаза затмения продлится 2 минуты 40 секунд.
В России наблюдать за этим явлением смогут лишь жители Чукотского полуострова и крайнего Северо-востока. Тем не менее, по мнению астрологов, его влияние на себе ощутят многие. В этот день возможны эмоциональные всплески, впрочем, их дальнейшее развитие вероятно в самом позитивном ключе. Это период творческих прорывов и перемен. Отметим, следующее полное солнечное затмение эксперты ожидают только семь через 7 лет - 8 апреля 2024 года.
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