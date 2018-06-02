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Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево
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3 февраля 2018, 02:30
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Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом
В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, …
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1 октября 2017, 02:17
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В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина
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26 августа 2017, 04:58
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Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото
ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько …
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24 февраля 2017, 12:08