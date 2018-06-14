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12 июня 2018, 09:43
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити
На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити …
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7 июня 2018, 09:41
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«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!
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1 июня 2018, 03:10
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Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»
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28 мая 2018, 02:30
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День прессы в Струковском парке
Друзья, мы уже ждём вас на площадке "ТЕРРА" (Струковский парк, главная сцена фестиваля, стела М. Горького) с 12.00-15.00
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27 мая 2018, 12:14
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Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео
Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней …
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7 января 2018, 06:03
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Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров
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3 августа 2017, 07:03
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В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами
Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
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20 июня 2017, 09:04