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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2018г 
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12 июня 2018, 09:43
Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
 
 
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити 
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«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

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Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

В Самаре после реконструкции открылся Струковский сад - одно из любимых мест отдыха горожан и пространство для проведения ежегодного фестиваля прессы. Журналистский форум в обновленном парке в этом году установил рекорд: на 25 площадках свое творчество и культурную программу представили 
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День прессы в Струковском парке

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Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней 
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Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

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В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

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Вместе с тем, виртуальные акулы пера получат возможность участвовать в работе Совета при спикере Госдумы 

20 июня 2017, 09:04
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