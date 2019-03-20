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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы
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20 марта 2019, 12:36
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку
В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая …
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20 марта 2019, 11:43
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В блогах: Всё идёт по плану ©
Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили …
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20 марта 2019, 11:38
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За недостоверную информацию в Сети накажут рублем
Публиковать недостоверную информацию в интернете вскоре могут запретить. Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке фейковых новостей. Документ предполагает удаление любых искажающих факты сообщений. Это касается зарегистрированных сетевых СМИ и любых других интернет-сайтов. Не касается газет, телеканалов, радиостанций и новостных агрегаторов.
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15 марта 2019, 10:55
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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"
Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, …
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13 марта 2019, 08:11
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В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста
Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом …
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11 марта 2019, 08:32
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал
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7 марта 2019, 01:56
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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«В Саратове, где же еще?!»: Стивен Сигал не знает, где находится Самара
Известный самарский блогер Илья Круговой поведал в Фейсбуке о встрече в Москве с легендарным голливудским киноактером Стивеном Сигалом. В столице открылась первая международная конференция Будо-фестиваля айкидо вин-чунь. Гражданин РФ и США, спецпредставитель МИД России Шихан Стивен Сигал является обладателем …
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13 октября 2018, 01:51
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Поздравляем с Днем блогера!
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14 июня 2018, 12:42
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити
На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити …
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7 июня 2018, 09:41
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Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео
Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней …
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7 января 2018, 06:03
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