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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: Всё идёт по плану ©

В блогах: Всё идёт по плану ©

Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили 
20 марта 2019, 11:38
За недостоверную информацию в Сети накажут рублем

За недостоверную информацию в Сети накажут рублем

Публиковать недостоверную информацию в интернете вскоре могут запретить. Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке фейковых новостей. Документ предполагает удаление любых искажающих факты сообщений. Это касается зарегистрированных сетевых СМИ и любых других интернет-сайтов. Не касается газет, телеканалов, радиостанций и новостных агрегаторов. 
 
Если 
15 марта 2019, 10:55
В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из

В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"

Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, 
13 марта 2019, 08:11
В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста

В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста

Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом 
11 марта 2019, 08:32
В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

На улице Братьев Коростелевых прямо посреди проезжей части образовался провал. По словам очевидцев, асфальт ушел под землю на участке улицы Братьев Коростелевых от Рабочей до Вилоновской. Провал обозначили: с одной стороны автомобилистов о нем предупреждает ярко-желтый мусорный контейнер, а с 
7 марта 2019, 01:56
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
«В Саратове, где же еще?!»: Стивен Сигал не знает, где находится Самара

«В Саратове, где же еще?!»: Стивен Сигал не знает, где находится Самара

Известный самарский блогер Илья Круговой поведал в Фейсбуке о встрече в Москве с легендарным голливудским киноактером Стивеном Сигалом. В столице открылась первая международная конференция Будо-фестиваля айкидо вин-чунь. Гражданин РФ и США, спецпредставитель МИД России Шихан Стивен Сигал является обладателем 
13 октября 2018, 01:51
Поздравляем с Днем блогера!

Поздравляем с Днем блогера!

14 июня – Международный день блогера. Это относительно молодой праздник, он появился всего 14 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение.
14 июня 2018, 12:42
Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
 
 
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити 
7 июня 2018, 09:41
Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней 
7 января 2018, 06:03
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