В Самарской области официально открыт сезон охоты на пернатую дичь. Всего на это время было выдано 4 тысячи путевок в 12 угодий. На днях сотрудники Росгвардии проверили то, насколько тщательно охотники исполняют требования закона.

Всего под проверку попали 200 человек. Выявлено …