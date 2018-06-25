Департамент охоты и Рыболовства Самарской области начал прием заявок на добычу дичи. Заявки принимаются на три вида охоты:
- добыча болотно-луговой дичи с подружейными собаками с 26 июля по 15 ноября;
- добыча боровой, полевой и степной дичи с подружейными собаками с 5 августа по 31 декабря;
- добыча водоплавающей дичи с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия с 1 до 18 августа.
Бланки заявлений размещены для скачивания на официальной странице департамента. При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.
Отметим, что с 25 мая по 25 июля из-за ЧМ-2018 в Самарской области действует полный запрет на оборот гражданского огнестрельного оружия. Охота пока также вне закона.
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