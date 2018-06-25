5
02
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888    888  888  888       888    888888            8888888b.  
           888    888  888  888   o   888      "88b            888   Y88b 
           888    888  888  888  d8b  888       888            888    888 
 888  888  8888888888  888  888 d888b 888       888  888  888  888   d88P 
 888  888  888    888  888  888d88888b888       888  888  888  8888888P"  
 888  888  888    888  888  88888P Y88888       888  888  888  888        
 Y88b 888  888    888  888  8888P   Y8888       88P  Y88b 888  888        
  "Y88888  888    888  888  888P     Y888       888   "Y88888  888        
                                              .d88P                       
                                            .d88P"                        
                                           888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

В Самарской области официально открыт сезон охоты на пернатую дичь. Всего на это время было выдано 4 тысячи путевок в 12 угодий. На днях сотрудники Росгвардии проверили то, насколько тщательно охотники исполняют требования закона.

Всего под проверку попали 200 человек. Выявлено 

17 апреля 2018, 10:54
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед началом ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту. Об этом в четверг, 11 января, на пресс-конференции сообщил полковник полиции Дмитрий Сазонов, замначальника регионального управления Росгвардии, руководитель центра лицензионно-разрешительной работы. В этом году все оружейные магазины, стрельбища и 

11 января 2018, 02:51
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Житель Канады Ричард Уэсли, увлекающийся традиционной охотой с луком, повстречался в провинции Онтарио с черным медведем - барибалом. Поначалу охотник старался не делать резких движений, но в итоге все-таки привлек внимание хищника. Медведь стал стремительно приближаться к потенциальной жертве, и 

26 мая 2017, 10:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх