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Материалы по теме:

Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Оживленная культурная жизнь продолжается в Самаре на улице Куйбышева. Напомним, что в выходые Куйбышева становится пешеходной и на ней происходят различные активности. Эксперимент с новым самарским «Арбатом» продлится до 2 сентября.

В ближайшую субботу, 11 августа, горожан ждет насыщенная 
9 августа 2018, 12:38
Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.

Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
9 августа 2018, 11:40
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области

Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области

Департамент охоты и Рыболовства Самарской области начал прием заявок на добычу дичи. Заявки принимаются на три вида охоты:

- добыча болотно-луговой дичи с подружейными собаками с 26 июля по 15 ноября;

- добыча боровой, полевой и степной дичи с подружейными собаками с 

25 июня 2018, 02:24
Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

В Самарской области официально открыт сезон охоты на пернатую дичь. Всего на это время было выдано 4 тысячи путевок в 12 угодий. На днях сотрудники Росгвардии проверили то, насколько тщательно охотники исполняют требования закона.

Всего под проверку попали 200 человек. Выявлено 

17 апреля 2018, 10:54
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед началом ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту. Об этом в четверг, 11 января, на пресс-конференции сообщил полковник полиции Дмитрий Сазонов, замначальника регионального управления Росгвардии, руководитель центра лицензионно-разрешительной работы. В этом году все оружейные магазины, стрельбища и 

11 января 2018, 02:51
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