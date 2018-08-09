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Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева
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9 августа 2018, 12:38
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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
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9 августа 2018, 11:12
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Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области
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25 июня 2018, 02:24
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Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области
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17 апреля 2018, 10:54
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Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге
Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший …
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19 февраля 2018, 08:39
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В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту
В Самарской области перед началом ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту. Об этом в четверг, 11 января, на пресс-конференции сообщил полковник полиции Дмитрий Сазонов, замначальника регионального управления Росгвардии, руководитель центра лицензионно-разрешительной работы. В этом году все оружейные магазины, стрельбища и …
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11 января 2018, 02:51