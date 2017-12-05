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Материалы по теме:

«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!

«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!

Сегодня, 7 ноября, день рождения генерального директора ТРК «ТЕРРА» Натальи Камбаровой.

Созданная в 1998 году телерадиокомпания под её руководством превратилась в крупнейший региональный холдинг электронных СМИ.

Работа Натальи Камбаровой 
7 ноября 2017, 10:30
14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51

"ТЕРРА" поздравляет Наталью Камбарову!

Сегодня, 7 ноября, – день рождения генерального директора ТРК «ТЕРРА» Натальи Камбаровой. Созданная в 1998 году телерадиокомпания под её руководством превратилась в крупнейший региональный холдинг электронных СМИ.
 
Работа Натальи Камбаровой и её команды отмечена большим количеством наград профессиональных сообществ. 
7 ноября 2016, 12:30
В Самаре начался отбор номинантов акции

В Самаре начался отбор номинантов акции "Благородство-2016"

В этот раз жители и организации губернии выдвинули 305 человек, чье жизненное кредо - бескорыстие и самоотверженность. Среди них представители самых разных профессий.
В общественный совет акции, который уже в 19-ый раз определит самых благородных и самоотверженных жителей региона, входят 

26 октября 2016, 08:12
26 марта

26 марта "ТЕРРА" наградила лучших блогеров года, есть фото

Вчера, 26 марта, в самарском ресторане BUNKERJACK прошла церемония награждения победителей 5-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА. По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшим стал блогер Евгений Синюков (aka gon1969). Один из самых активных блогеров самарской блогосферы. 
27 марта 2016, 10:45
В Самаре на акцию «Благородство-2015» подано 232 заявки

В Самаре на акцию «Благородство-2015» подано 232 заявки

В Самарской области продолжают искать самых самоотверженных и бескорыстных жителей губернии. Акция «Благородство» в 17-й раз проводится в регионе. За время ее существования лауреатами стали более пятисот самарцев.

232 заявки, но стать номинантом может только каждый пятый. Самому младшему 
12 ноября 2015, 10:15
В Самаре наградили лауреатов акции «Благородство-2014»

В Самаре наградили лауреатов акции «Благородство-2014»

Состоялась церемония награждения лауреатов 17-й ежегодной акции «Благородство». Номинантами премии стали более 200 жителей губернии, которые, по мнению их земляков, являются эталоном бескорыстия и самоотверженности.

Многодетные родители, отважные полицейские, меценаты и волонтеры. Заявки на участие в акции в областной Союз журналистов 

10 декабря 2014, 11:16
«Благородство-2014»: лауреатами акции стали 42 самарца от 12 до 90 лет

«Благородство-2014»: лауреатами акции стали 42 самарца от 12 до 90 лет

В эти минуты в Самаре в ДК железнодорожников проходит награждение лауреатов акции «Благородство». В этом году оргкомитет акции принял 200 заявок из 9 городов и 19 районов.

Лауреатами стали 42 человека. Младшему из них 12 лет, старшему – 90. Все они 

9 декабря 2014, 01:47
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