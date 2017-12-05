Межрегиональный образовательный проект «Наставничество», автором которого является генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова, а руководителем - её заместитель Любовь Смирнова, стал лауреатом акции «Благородство – 2017» в номинации «Благотворительность в культуре». Он был реализован на территории Cамарской и Cаратовской областей при участии почти 300 человек. Миссия «Наставничества» состояла в том, чтобы помочь жителям малых городов и сельских районов повысить качество жизни за счет новых компетенций, в том числе и в эмоциональной сфере, для быстрой и успешной интеграции в развитую современную среду. Специалисты и волонтеры проекта давали возможность его участникам получить знания и навыки для развития и укрепления семейных ценностей, здоровья, планирования собственного бизнеса и карьеры, успешной адаптации к меняющимся условиям в разных сферах. Особый акцент был сделан на профориентации молодежи. Проект выдвинут на номинацию православным благотворительным фондом «Благое Отрочество и Милосердие». Репортаж с церемонии награждения смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!
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7 ноября 2017, 10:30
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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"ТЕРРА" поздравляет Наталью Камбарову!
Сегодня, 7 ноября, – день рождения генерального директора ТРК «ТЕРРА» Натальи Камбаровой. Созданная в 1998 году телерадиокомпания под её руководством превратилась в крупнейший региональный холдинг электронных СМИ.
Работа Натальи Камбаровой и её команды отмечена большим количеством наград профессиональных сообществ. …
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7 ноября 2016, 12:30
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В Самаре начался отбор номинантов акции "Благородство-2016"
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26 октября 2016, 08:12
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26 марта "ТЕРРА" наградила лучших блогеров года, есть фото
Вчера, 26 марта, в самарском ресторане BUNKERJACK прошла церемония награждения победителей 5-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА. По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшим стал блогер Евгений Синюков (aka gon1969). Один из самых активных блогеров самарской блогосферы. …
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27 марта 2016, 10:45
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В Самаре на акцию «Благородство-2015» подано 232 заявки
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12 ноября 2015, 10:15
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В Самаре наградили лауреатов акции «Благородство-2014»
Состоялась церемония награждения лауреатов 17-й ежегодной акции «Благородство». Номинантами премии стали более 200 жителей губернии, которые, по мнению их земляков, являются эталоном бескорыстия и самоотверженности.
Многодетные родители, отважные полицейские, меценаты и волонтеры. Заявки на участие в акции в областной Союз журналистов …
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10 декабря 2014, 11:16
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«Благородство-2014»: лауреатами акции стали 42 самарца от 12 до 90 лет
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9 декабря 2014, 01:47