В эти минуты в Самаре в ДК железнодорожников проходит награждение лауреатов акции «Благородство». В этом году оргкомитет акции принял 200 заявок из 9 городов и 19 районов.

Лауреатами стали 42 человека. Младшему из них 12 лет, старшему – 90. Все они …