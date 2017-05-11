Гетто по-самарски. По словам обитателей поселка Красный Пахарь, их окружают сплошные бытовые проблемы, а проживание в населённом пункте превращается в настоящее испытание. Почему это происходит и есть ли свет в конце коммунального тоннеля?

Окраина Самары, а кажется, что край цивилизации, говорят …