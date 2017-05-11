Организация победила в тендере, объявленном областным Минлесхозом. Подрядчику предстоит написать рукопись, подготовить и сверстать макеты двух томов - растения и животные Самарской области. Очерки должны быть адресными и составляться для каждого вида, включенного в Перечень видов животных, растений и грибов, занесенных в первое издание Красной книги региона, которое было выпущено в 2007-2008 годах. Описания должны содержать новейшие данные о состоянии популяций каждого объекта, с учетом изменений, произошедших за 10 лет. На территории региона особой охране подлежат 272 вида животных и 306 видов растений, лишайников и грибов. Как утверждают биологи, в области краснокнижные животные находятся под угрозой вымирания. За последние несколько десятилетий с территории губернии полностью исчезли 19 видов, среди них - бурый медведь, выдра, пятнистый и благородный олени. Главные причины вымирания - бесконтрольные вырубки лесов, загрязнение Волги, почвы и атмосферы, браконьеры.
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В Красном Пахаре 700 самарцев живут как в средневековье
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5 февраля 2013, 05:33