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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Сколько заработал «КуйбышевАзот»: итоги за второй квартал

Сколько заработал «КуйбышевАзот»: итоги за второй квартал

Предприятия Самарской области начали отчитываться об итогах работы за второй квартал текущего года. Компания «КуйбышевАзот» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила выручку почти на 1 миллиард 700 миллионов рублей до 21 миллиарда 123 миллионов. Однако, ее чистая прибыль 

8 августа 2017, 09:53
Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Самарские чиновники продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями. Ранее этот бизнес считался одним из самых прибыльных, поскольку его никто не контролировал.

Рекламные щиты устанавливались хаотично - определить, кому они принадлежат и кто именно от них получает прибыль, было не так-то просто. 

26 июля 2017, 03:01
Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

5 июля 2017, 03:24
Сколько заработали самарские банки в мае?

Сколько заработали самарские банки в мае?

Самарские банки отчитались о результатах работы в мае. Самый большой объем вкладов у "АктивКапитал Банка" - 22 миллиарда рублей. На второй строчке "Газбанк", здесь на счетах граждан около 19 миллиардов 900 миллионов рублей, на третьей строчке, "Кошелев-Банк"  с показателем 17 

20 июня 2017, 03:19
АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался от выплаты дивидендов за 2016 год. Такая информация содержится в аудиторском заключении, которое подготовлено к годовому собранию акционеров компании. Дивидендов не будет как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Связано это с тем, что ПАО не 

19 июня 2017, 05:01
Себя не обделят: «Гидроавтоматика» намерена выплатить акционерам рекордное вознаграждение

Себя не обделят: «Гидроавтоматика» намерена выплатить акционерам рекордное вознаграждение

По итогам первого квартала текущего года выручка самарского завода «Гидроавтоматика» составила 381 млн рублей. Это на 110 млн. больше, чем в аналогичный прошлогодний период, говорится в отчете на портале раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль завода в январе-марте выросла на 23 

10 мая 2017, 02:47
В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

Новым генеральным директором самарского завода «Салют» стал Сергей Гусаров, ранее занимавший должность начальника производства. Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Он также постановил прекратить полномочия экс-руководителя Николая Поролло.

Напомним, 76-летний Поролло был найден мертвым у себя дома 31 
7 апреля 2017, 04:48
Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое

Чистая прибыль «Гидроавтоматики» увеличилась втрое

Чистая прибыль АО «Гидроавтоматика» в 2016 году увеличилась в 3 раза - с 50 до 162 миллионов рублей по сравнению с 2015-м. Об этом сообщается в официальной отчетности предприятия. Выручка выросла до 1 миллиарда 338 миллионов рублей. Это почти на 

14 марта 2017, 10:47
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
АвтоВАЗ опубликовал данные о выручке за 9 месяцев

АвтоВАЗ опубликовал данные о выручке за 9 месяцев

Выручка АвтоВАЗа за 9 месяцев фактически повторила результат прошлого года – 130,5 миллиардов рублей, зафиксировала опубликованная отчетность компании по международным финансовым стандартам. Как отмечается в документе, операционный убыток третьего квартала по сравнению с июлем-сентябрем 2015-го сократился на 63% - с 

1 ноября 2016, 02:04
Алексей Леушкин досрочно собирает акционеров

Алексей Леушкин досрочно собирает акционеров "Гидроавтоматики"

Собрание акционеров ОАО "Гидроавтоматика" состоится 12 декабря текущего года. Такое решение принял совет директоров предприятия по требованию одного из основных держателей ценных бумаг Алексея Леушкина. На повестку дня он поставил вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета. Не исключено, что это 

4 октября 2016, 03:36
Холдинг

Холдинг "Технодинамика" продаст блок-пакеты "Агрегата" и "Гидроавтоматики" за 249 млн рублей

Холдинг "Технодинамика", входящий в госкорпорацию "Ростех", собирается продать блок-пакеты принадлежащих ему акций самарских предприятий - ОАО "Агрегат" и ОАО "Гидроавтоматика". Стартовая цена обоих пакетов - 249 миллионов рублей.
Сейчас "Технодинамике" принадлежит 25,01% от уставного капитала "Агрегата" и 25,5% - "Гидроавтоматики". 

2 сентября 2016, 12:55
Самарцы подняли 8-тонный автобус №34, чтобы быстрее попасть домой с салюта

Самарцы подняли 8-тонный автобус №34, чтобы быстрее попасть домой с салюта

Необычная история произошла в Самаре в ночь с воскресенья на понедельник, с 12 на 13 июня, когда многие сотни горожан возвращались домой после просмотра праздничного салюта. Поскольку на улице Красноармейской ремонтируют трамвайные пути, а дорога была заполнена толпой и припаркованными 
13 июня 2016, 03:57
Выручка

Выручка "Тяжмаша" снизилась почти на миллиард

Сызранское ОАО "Тяжмаш" по итогам первого полугодия заработало меньше, чем за аналогичный период 2014-го. Такие данные содержатся в отчете предприятия за 2-й квартал. Выручка компании снизилась почти на миллиард - с 3 миллиардов 200 миллионов рублей до 2 миллиардов 389 
14 августа 2015, 02:09

"Тяжмаш" увеличил выручку, но уменьшил прибыль

В четверг, 26 марта, ОАО "Тяжмаш" опубликовало финансовую отчетность за 2014 год. Как следует из документов, выручка предприятия по сравнению с 2013-м выросла с 9,8 млрд руб. до 10,4 млрд руб., при этом чистая прибыль, наоборот, уменьшилась с 1,9 млрд 
26 марта 2015, 05:21
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