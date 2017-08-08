Подвели итоги за второй квартал 2017 года два машиностроительных предприятия Самары - «Гидроавтоматика» и «Салют». Причем тенденции у них аналогичные. Точно так же растет выручка, но снижается прибыль.
Подконтрольная самарскому бизнесмену Алексею Леушкину «Гидроавтоматика» по итогам 2 квартала выручила 751 с половиной миллион рублей. Это на 165 миллионов больше, чем годом ранее. Однако, чистая прибыль сократилась почти на треть - с 93 с половиной до 66 миллионов.
ПАО «Салют» входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение», но ситуация здесь похожа. Выручка за полгода составила миллиард 742 миллиона - это на 300 с лишним миллионов больше, чем в 2016-м. Но чистая прибыль уменьшилась на 13 миллионов до 259 миллионов рублей.
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