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Lada Granta оснастят системой дистанционного управления
Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто …
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13 ноября 2017, 08:04
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У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross
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1 ноября 2017, 01:06
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Поставщиков АвтоВАЗа поддержат
Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую …
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1 ноября 2017, 12:41
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В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда в цехах завода. "В общем, произошла беда такая с моим братом, - пишет автор. - Он работает на сварке буржуйской линии Б0. Поставили на другую операцию, и вытяжка там …
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27 октября 2017, 09:52
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«Полимеру» помогла оборонка: прибыль чапаевского завода выросла втрое
Чапаевский завод «Полимер» по итогам прошлого года почти вдвое нарастил выручку и втрое - прибыль. Такие данные содержатся в отчетности предприятия, специализирующегося на производстве боеприпасов. Главным фактором реабилитации завода, еще несколько лет назад находившегося на грани банкротства, стал существенный прирост …
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26 октября 2017, 08:05
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«Тяжмаш» выплатит дивиденды
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11 сентября 2017, 05:11
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Российский автопром вышел в плюс, убыточным остается только АвтоВАЗ
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30 августа 2017, 02:15
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Самарские заводы «Гидроавтоматика» и «Салют» посчитали свои миллионы
Подвели итоги за второй квартал 2017 года два машиностроительных предприятия Самары - «Гидроавтоматика» и «Салют». Причем тенденции у них аналогичные. Точно так же растет выручка, но снижается прибыль.
Подконтрольная самарскому бизнесмену Алексею Леушкину «Гидроавтоматика» по итогам 2 квартала выручила 751 с …
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8 августа 2017, 09:57
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Сколько заработал «КуйбышевАзот»: итоги за второй квартал
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8 августа 2017, 09:53
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АвтоВАЗ отказался платить дивиденды
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19 июня 2017, 05:01
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Поделят деньги: на АвтоВАЗе распределят прибыль
Совет директоров «АвтоВАЗа» назначил на 30 июня общее годовое собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос «Распределение прибыли, в том числе и выплата дивидендов, по результатам 2016 отчетного года», говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Подробности не раскрываются. …
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30 мая 2017, 04:27
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Себя не обделят: «Гидроавтоматика» намерена выплатить акционерам рекордное вознаграждение
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10 мая 2017, 02:47