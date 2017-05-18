Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson До финала одного из самых престижных конкурсов красоты осталось три недели. Если раньше победительницу регионального этапа "Мисс "Русское радио" определяли по итогам интернет - голосования, то на этот раз девушек ждет настоящее очное состязание 25 мая в ресторане Mr. Hadson. …