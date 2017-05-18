Одна из участниц, возможно, оказалась замужней. Что является серьёзным нарушением главного правила участия в конкурсе. Группа поддержки одной из соперниц уже потребовала дисквалификации «жены».
ТЕРРА начинает проверку по указанному факту. По неподтверждённой пока информации, участница ИКС только собирается ... выйти замуж в августе. Однако, если слух о ее замужестве подтвердится, ТЕРРА будет вынуждена снять ИКС с конкурса.
При этом сотрудники канала не исключают, что информация о замужестве девушки распространяется целенаправленно с целью ее "дискредитации". Вбросы, троллинг и черный пиар сопровождают практически каждый конкурс «Мисс Русское Радио».
Напомним, конкурс «МРР» завершается 25 мая.