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Бетонную стену у СИЗО протаранил сызранец на «Приоре»
Сегодня, 2 сентября, в Сызрани произошло крупное ДТП. Примерно в 7:30 утра «Приора» протаранила бетонную стену рядом с следственным изолятором на пересечении улиц Красильникова и Хлебцевича. По предварительной причине, вазовская легковушка ехала по Красильникова. По неизвестным причинам автомобилист не справился …
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2 сентября 2018, 03:47
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«Летел 120 км/час»: В Тольятти Mazda «намотало» на столб
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1 сентября 2018, 03:35
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5 человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области
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1 сентября 2018, 02:55
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В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку
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31 августа 2018, 05:31