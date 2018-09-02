5 человек погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области Сегодня, 1 сентября, рано утром на автомагистрали М-5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области произошло массовое ДТП со смертельным исходом.



По предварительным данным полиции, водитель на автомобиле «Тойота», двигаясь со стороны Уфы по направлению в Самару, допустил выезд на …