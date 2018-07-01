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В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
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29 июня 2018, 09:30
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Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
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28 июня 2018, 09:51
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Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани
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28 июня 2018, 08:16
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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13