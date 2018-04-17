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«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались 
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

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Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада 
16 апреля 2018, 11:43
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако 
16 апреля 2018, 09:44
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.

Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, 

13 апреля 2018, 02:42
Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018

Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018

Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с 
12 апреля 2018, 03:56
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

«Выясним причину провала и устраним», - 
9 апреля 2018, 03:43
В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.

Стоит отметить, 
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 4 апреля, случился потоп. Очевидцы публикуют фото в социальных сетях. Судя по комментариям, инцидент произошел 
4 апреля 2018, 06:02
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