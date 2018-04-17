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В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре
Блогер Валерий Зинин продолжает копаться в истории клеймения самарских кирпичей.
«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались …
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16 апреля 2018, 09:02
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру
Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».
«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается …
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16 апреля 2018, 01:18
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Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада …
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16 апреля 2018, 11:43
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Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
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16 апреля 2018, 09:44
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В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 …
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13 апреля 2018, 07:03
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Сызрань получила статус исторического поселения
Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, …
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13 апреля 2018, 02:42
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Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018
Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с …
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12 апреля 2018, 03:56
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По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани
В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.
В результате уголовное дело возбудили …
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9 апреля 2018, 04:29
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани
Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.
Стоит отметить, …
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9 апреля 2018, 11:13
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02