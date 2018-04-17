В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре



«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались … Блогер Валерий Зинин продолжает копаться в истории клеймения самарских кирпичей.«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались