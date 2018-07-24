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Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста
До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.
Организаторы спортивного праздника …
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13 июля 2018, 01:24
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки
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23 февраля 2018, 06:24
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За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
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20 декабря 2017, 12:34
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В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш
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19 декабря 2017, 02:45
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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В Тольятти некуда свозить отходы
В Тольятти некуда свозить отходы, город на грани экологической катастрофы, пишут сегодня региональные СМИ. Предприятия и организации Автограда, включая управляющие и муниципальные компании, столкнулись с проблемой вывоза мусора вследствие закрытия прошедшим летом полигона «Рекультивация». Росприроднадзор не открыл лимиты на второе …
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8 октября 2014, 10:22
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Для вывоза мусора из самарского парка потребовался «КамАЗ»
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16 июня 2014, 03:56