В Самаре водитель мусоровоза жестоко наказал любителя неправильной парковки Не стоит портить отношения с водителями мусоровозов! Себе дороже! Иначе это может закончиться весьма плачевно, пишет Прогород. На днях в Самаре всю силу негодования одного из сотрудников коммунальных служб испытал на себе водитель иномарки. Он раз за разом парковал свое …