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Материалы по теме:

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей 
26 октября 2018, 01:55
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
26 октября 2018, 11:49
Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 
26 октября 2018, 10:50
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей 
25 октября 2018, 04:53
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному 
23 октября 2018, 11:15
В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700. 
 
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
 
Он поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу 
3 октября 2018, 09:42
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
В блогах: Долгожданный мундиаль не помог исправить ситуацию

В блогах: Долгожданный мундиаль не помог исправить ситуацию

Блогер Павел Новиков обращает внимание мэрии Самары на открытые контейнеры.

"Увы, но долгожданный мундиаль совершенно не помог исправить ситуацию, - пишет автор. - Большинство контейнеров всегда открыты - всегда весь срам на виду и соответствующий запах. А ведь 
29 июля 2018, 11:28
В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по 
24 июля 2018, 06:25
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