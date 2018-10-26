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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»
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26 октября 2018, 02:18
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В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов
В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей …
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26 октября 2018, 01:55
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50
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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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26 октября 2018, 11:49
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Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре
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26 октября 2018, 10:50
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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
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23 октября 2018, 11:15
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В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок
В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700.
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
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3 октября 2018, 09:42
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08
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В блогах: Долгожданный мундиаль не помог исправить ситуацию
Блогер Павел Новиков обращает внимание мэрии Самары на открытые контейнеры.
"Увы, но долгожданный мундиаль совершенно не помог исправить ситуацию, - пишет автор. - Большинство контейнеров всегда открыты - всегда весь срам на виду и соответствующий запах. А ведь …
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29 июля 2018, 11:28
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В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти
В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по …
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24 июля 2018, 06:25