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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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В блогах: "Письма счастья" на железных гаражах самарского поселка Мехзавод
Блогер missis_ykcyc рассказала, что недавно на железных гаражах возле 156-й школы самарского поселка Мехзавод были развешены вот такие "письма счастья".
"Администрация Красноглинского района потребовала у автовладельцев документы на право пользования земельным участком, занимаемым нестационарным объектом. Разумеется, владельцы незаконных …
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14 ноября 2018, 08:12
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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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У губернатора Самарской области появился новый советник
Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр …
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14 ноября 2018, 05:15
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В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором
Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы …
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30 октября 2018, 09:12
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Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»
В Самарской области выбрали регионального оператора, который с 1 января следующего года будет отвечать за сбор, перевозку, обработку, утилизацию и обезвреживание твердых бытовых отходов. По результатам конкурса, проведенного областным Минэнерго, им стала самарская фирма «Экостройресурс». С ней будет заключен договор …
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26 октября 2018, 10:02
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В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок
В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700.
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
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3 октября 2018, 09:42
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08