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В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова
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30 января 2019, 12:49
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Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни
В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции …
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30 января 2019, 12:07
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В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской
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30 января 2019, 11:29
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Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
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30 января 2019, 10:22
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины
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22 января 2019, 09:08
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В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева
Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного …
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16 января 2019, 12:35
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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