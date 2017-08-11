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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег

В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег

Блогер paul_bure в ЖЖ-сообществе "Самара ру" поделился впечатлениями от попытки получить справку о составе семьи. "МФЦ знать не знает, что это такое, сказали - идите в паспортный стол, - пишет блогер. - Паспортный стол Промышленного р-на отверг само понятие 
26 июня 2017, 07:00
Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз

Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз

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31 мая 2017, 01:17
МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
Как говорят в ведомстве, услуги загса будут предлагаться в МФЦ в полном объеме. Разработанный в 

12 мая 2017, 09:29
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
Как сообщается, появились изменения, уточняющие нюансы замены удостоверений до завершения срока их действия. В частности, речь идет о положении, предусматривающем возможность при 

27 марта 2017, 10:31
Загранпаспорта старого образца в ближайшее время выдавать не будут

Загранпаспорта старого образца в ближайшее время выдавать не будут

Телекомпания «ТЕРРА» продолжает следить за ситуацией в регионе с оформлением документов для выезда за границу. В конце августа на сайте самарского областного управления миграционной службы появилось сообщение, что выдача загранпаспортов старого образца, срок действия которых 5 лет, приостановлена. «ТЕРРА» получила 

10 сентября 2013, 10:22
Самарцы, заказавшие загранпаспорта старого образца, могут остаться без отпусков

Самарцы, заказавшие загранпаспорта старого образца, могут остаться без отпусков

В Управлении федеральной миграционной службы Самарской области закончились бланки 64-й серии для так называемых загранпаспортов старого образца. Как сообщает официальный сайт ведомства, поставки бланков ни в августе, ни в сентябре не планируются. Гражданам предлагается обращаться за документами нового образца сроком 

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Самарцы смогут заказывать загранпаспорта на почте

Самарцы смогут заказывать загранпаспорта на почте

В Самаре состоялось открытие обновленного почтового отделения № 20, расположенного по адресу ул. Ленинградская, 83. Там стартовал совместный пилотный проект ФГУП «Почта России» и Правительства Самарской области по предоставлению госуслуг по принципу «одного окна». Самарцам будет проще встать в очередь 

15 августа 2013, 01:11
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