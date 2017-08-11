Министерство внутренних дел намерено сократить сроки оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России. Как сообщают федеральные СМИ, ведомство начало разрабатывать соответствующие поправки в законодательство. Сейчас оформлением документов занимается ФГУП «Паспортно-визовый сервис», кроме того, аналогичные функции выполняют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом в МФЦ сделать загранпаспорт получится дешевле, однако займет больше времени, так как придется самостоятельно подготовить минимальный набор документов. Не исключено, что часть функций этих учреждений передадут банкам, во всяком случае такая возможность рассматривалась на уровне МВД и Центробанка. О чем именно будет идти речь, пока не известно. Между тем новый нормативно-правовой акт, сокращающий сроки выдачи загранпаспортов, должен вступить в силу уже в январе 2018 года.
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