Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и торговлю в несанкционированных местах. В департаменте сетуют, что сейчас ответственность за решение многих экологических вопросов лежит на муниципалитетах. Но у них нет для этого достаточных ресурсов и механизмов давления на нарушителей. В результате многие города области переполнены бездомными животными и стихийными свалками. Предложение об экополиции направлено в региональное управление МВД и Общественную палату России.
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В губернии проходят Дни Швеции
Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
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23 марта 2017, 05:59
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В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»
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22 марта 2017, 05:09
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Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона
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Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней …
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17 марта 2017, 12:56
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В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета
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17 марта 2017, 11:10
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50
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В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан
В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера …
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11 марта 2017, 03:03
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Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей
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10 марта 2017, 04:57
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Названы самые грязные российские регионы
Общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по результатам минувшей зимы. В топ-10 наиболее экологически чистых регионов попали: Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
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9 марта 2017, 01:53
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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
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8 февраля 2017, 12:38