11
56
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного 
24 марта 2017, 06:21
В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
Посол Швеции в Самаре впервые. Разговор с губернатором сразу 

23 марта 2017, 05:59
В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси». Конкурс на право оказания услуг по перевозке льготной категории граждан объявил муниципальный «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Как уже сообщала «ТЕРРА», порядок предоставления соцтакси был утвержден в феврале 2016 года 

22 марта 2017, 05:09
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней 

17 марта 2017, 12:56
В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. 
17 марта 2017, 11:10
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера 
11 марта 2017, 03:03
Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы 

10 марта 2017, 04:57
Названы самые грязные российские регионы

Названы самые грязные российские регионы

Общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по результатам минувшей зимы. В топ-10 наиболее экологически чистых регионов попали: Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
Наиболее сложное состояние окружающей 

9 марта 2017, 01:53
Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов 

8 февраля 2017, 12:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна