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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом
В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой …
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8 ноября 2018, 02:35
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9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
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8 ноября 2018, 02:17
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Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь
Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем …
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23 декабря 2016, 09:55
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Ученые: Морепродукты увеличивают продолжительность жизни человека
Ученые Гарвардского университета в Соединенных Штатах доказали, что морепродукты способствуют увеличению продолжительности жизни. Как показали последние исследования, морские обитатели очень полезны для здоровья из-за наличия важных для человеческого организма микроэлементов и большого количества белка. В результате на треть снижается риск …
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31 октября 2016, 01:25
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Ученые: Жизнь человека могут продлить морепродукты
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22 мая 2015, 01:59
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Театр Куклачева придумал роль для кота из аэропорта Владивостока
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12 декабря 2014, 06:43