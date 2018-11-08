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Материалы по теме:

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

В среду, 7 ноября, произошла смертельная авария в Сызранском районе. В 18:50 55-летний водитель ехал на «Лада 11183» по трассе «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» со стороны села Жемковка в направлении города Сызрань. В какой-то момент автоледи сбила 43-летнюю 
8 ноября 2018, 02:58
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой 
8 ноября 2018, 02:35
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

В пятницу, 9 ноября, собрание представителей Ставропольского района примет решение о назначении конкурса на пост главы этого муниципального образования, информирует Самарская губдума. Принимать документы от кандидатов предполагается с 14 ноября по 13 декабря. Как уже сообщала ТЕРРА, в конце июля 
8 ноября 2018, 02:17
Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем 

23 декабря 2016, 09:55
Ученые: Морепродукты увеличивают продолжительность жизни человека

Ученые: Морепродукты увеличивают продолжительность жизни человека

Ученые Гарвардского университета в Соединенных Штатах доказали, что морепродукты способствуют увеличению продолжительности жизни. Как показали последние исследования, морские обитатели очень полезны для здоровья из-за наличия важных для человеческого организма микроэлементов и большого количества белка. В результате на треть снижается риск 

31 октября 2016, 01:25
Ученые: Жизнь человека могут продлить морепродукты

Ученые: Жизнь человека могут продлить морепродукты

Специалисты Гарвардского университета (США) в течение 16 лет изучали влияние морепродуктов на здоровье и продолжительность жизни человека. В результате исследования американские ученые пришли к выводу, что если регулярно съедаеть в неделю хотя бы две порции жирной морской рыбы, можно быть 
22 мая 2015, 01:59
Театр Куклачева придумал роль для кота из аэропорта Владивостока

Театр Куклачева придумал роль для кота из аэропорта Владивостока

Кот из Владивостока, съевший морепродуктов на 60 тысяч рублей и ставший интернет-знаменитостью, может сыграть в театре Куклачева, сообщает ТАСС.
Юрий Куклачев сообщил, что если животное найдется, он готов забрать его к себе и дать роль ворующего сосиски. Худрук кошачьего театра 

12 декабря 2014, 06:43
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