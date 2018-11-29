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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком

В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком

Самарское муниципальное предприятие "Хлебосол" могут включить в реестр недобросовестных поставщиков, заявили в областном управлении ФАС. Речь идет о компании, которая поставляла продукты в 81-ю городскую школу, где отравились 15 человек. В том числе 14 детей. Теперь питанием школьников займется ООО 
28 ноября 2018, 08:48
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Прием будущих первоклассников в школы региона начнется в декабре. Заявления от родителей будут принимать с18 декабря, но только в 17 самарских лицеях, гимназиях и специализированных школах. В остальных школах  губернской столицы набор детей, которые впервые сядут за парты с 1 
27 ноября 2018, 02:49
В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В понедельник, 26 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:15 47-летний водитель ехал на автомобиле Geely по улице Ларина. В районе дома №98А он сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок гулял 
27 ноября 2018, 11:59
Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но 
31 августа 2018, 09:20
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут участие более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до 

16 мая 2018, 01:29
Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 
12 апреля 2018, 01:05
Вячеслав Звягинцев стал председателем комитета по образованию гордумы Самары

Вячеслав Звягинцев стал председателем комитета по образованию гордумы Самары

Ротация кадров в Самарской городской думе. Председателем комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту стал директор муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» Вячеслав Звягинцев. Его кандидатуру сегодня поддержали его коллеги по депутатскому корпусу.

Напомним, ранее этот 

27 марта 2018, 03:54
Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как 

28 декабря 2017, 03:19
Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах 

18 сентября 2017, 11:49
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