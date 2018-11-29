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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком
Самарское муниципальное предприятие "Хлебосол" могут включить в реестр недобросовестных поставщиков, заявили в областном управлении ФАС. Речь идет о компании, которая поставляла продукты в 81-ю городскую школу, где отравились 15 человек. В том числе 14 детей. Теперь питанием школьников займется ООО …
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28 ноября 2018, 08:48
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек
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27 ноября 2018, 02:49
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В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely
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27 ноября 2018, 11:59
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29
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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05
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Вячеслав Звягинцев стал председателем комитета по образованию гордумы Самары
Ротация кадров в Самарской городской думе. Председателем комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту стал директор муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» Вячеслав Звягинцев. Его кандидатуру сегодня поддержали его коллеги по депутатскому корпусу.
Напомним, ранее этот …
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27 марта 2018, 03:54
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Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку
Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как …
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28 декабря 2017, 03:19
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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год
Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах …
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18 сентября 2017, 11:49