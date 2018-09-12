3
30
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре

В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре

Федеральные антимонопольщики подозревают в картельном сговоре три крупные строительные компании, которые занимались реконструкцией дорог к чемпионату мира по футболу - 2018. Речь идет о фирмах "Самаратрансстрой", ее связывают с бизнесменом и политиком Андреем Мурзовым, "Ульяновсктрансстрой" и мордовской компании "Сити".

По предварительной 

12 сентября 2018, 03:25
В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

Во вторник, 11 сентября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 15:15 54-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ по проспекту Карла Маркса в сторону проспекта Кирова.

По версии полицейских, водитель с 22-летним стажем сбил пешехода -  девятилетнего 
12 сентября 2018, 02:24
«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх