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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре
Федеральные антимонопольщики подозревают в картельном сговоре три крупные строительные компании, которые занимались реконструкцией дорог к чемпионату мира по футболу - 2018. Речь идет о фирмах "Самаратрансстрой", ее связывают с бизнесменом и политиком Андреем Мурзовым, "Ульяновсктрансстрой" и мордовской компании "Сити".
По предварительной …
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12 сентября 2018, 03:25
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В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник
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12 сентября 2018, 02:24
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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков
Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
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12 сентября 2018, 01:33